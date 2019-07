“Bà hỏa” ghé thăm, Công ty TNHH May Makalot Hải Dương cháy lớn

(Kiến Thức) - Vào khoảng 5h sáng, ngọn lửa bùng lên từ một nhà xưởng Công ty TNHH May Makalot sau đó lan rộng và bùng lên dữ dội. Hiện lực lượng PCCC đang tiến hành dập lửa.

Thông tin ban đầu về vụ cháy Công ty TNHH May Makalot Hải Dương ( ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), vào khoảng 5h sáng ngày 21/7, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một nhà xưởng cũ của công ty, sau đó lan rộng và bùng lên dữ dội.



Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy công ty may, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động tới hiện trường để dập lửa. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng huy động công an và lực lượng dân quân ở các xã lân cân để tăng cường hỗ trợ công tác chữa cháy.

Công ty Makalot nơi xảy ra vụ cháy.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, do thời tiết nắng nóng, trong xưởng may có nhiều nguyên liệu dễ cháy như vải, chỉ, bông nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, đám cháy chưa được khống chế hoàn toàn, cột khói vẫn bốc lên cao. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước để dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Trong quá trình lực lượng PCCC đang làm nhiệm vụ, tại 2 đầu vào công ty tại đường tỉnh 190, Công an huyện Thanh Hà đã bố trí lực lượng CSGT lập chốt chặn, cấm các phương tiện qua lại để tránh ùn tắc và phục vụ cho lực lượng PCCC đưa xe vào dập lửa.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà - ông Trịnh Văn Thiện cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ cháy , bản thân ông đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt thông tin vụ việc.

Lực lượng PCCC đã huy động 8 xe cứu hỏa đến chữa cháy.

"Vụ cháy xảy ra lúc 5h sáng ngày 21/7. Hiện nay, tại hiện trường 2 phân xưởng cũ của công ty đang cháy. Bước đầu xác định chưa có thiệt hại về người và do đang chữa cháy nên nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định", ông Trịnh Ngọc Thiện cho hay.

CSGT lập chốt chặn phục vụ chữa cháy.

Công ty TNHH May Makalot 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia công hàng may mặc. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu Âu. Công ty đang tạo việc làm 4.000 công nhân.