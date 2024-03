Thấy gì từ loạt vụ TNGT liên tiếp trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn?

Chưa đầy 1 tháng, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người chết, 9 người bị thương. Tình trạng giao thông trên tuyến cao tốc mới này cho thấy nguy cơ tai nạn luôn rình rập do sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện. Đồng thời, lộ rõ bất cập trong đầu tư phân kỳ cao tốc 2 làn xe.

Ai chịu trách nhiệm?

Ngay sau khi vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 36A-485.67 va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C-136.59; hậu quả làm 3 người chết xảy ra ngày 18/2, T hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp; đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước.

Tuy nhiên, khi vụ tai nạn trên chưa kịp "lắng" và những yêu cầu chưa kịp hoàn thành thì ngày 10/3/2024 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế lại tiếp tục xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô khách 40 chỗ va chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường; hậu quả làm 2 người chết và 9 người bị thương (bao gồm 3 người có thương tích phải điều trị, 6 người nhập viện nhưng không có thương tích chỉ phục hồi chấn động tinh thần tại cơ sở y tế sau đó ra viện ngay).

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 10/3.