Thái Nguyên: Nam sinh dùng dao đâm bạn gái rồi tự tử bất thành

Ngày 13/10, một lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh dùng dao đâm bạn gái rồi tự tử bất thành xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, đêm 12/10, Công an TP Thái Nguyên nhận tin báo từ Công an phường Tân Thịnh về việc một nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái, sau đó cứa cổ tự tử. Nhận tin báo, Công an TP Thái Nguyên đã cử đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Tân Thịnh đến hiện trường để điều tra, xác minh.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Vị này cho hay: "Qua xác minh, bước đầu xác định thanh niên này đã cầm dao đâm bạn gái, rất may con dao cùn nên chỉ gây ra thương tích nhẹ, không quá nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, cậu ta dùng dao cứa cổ tự tử nhưng cũng chỉ bị thương tích nhẹ, băng bó để ổn định. Chúng tôi đang tạm giữ thanh niên này để phục vụ công tác điều tra".

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nam thanh niên gây án là người địa phương. Thanh niên này đang theo học tại một trường cao đẳng nghề tại TP Bắc Giang.

Ông Tiệp cho biết thêm: "Theo thông tin tôi nắm được thì cậu này có mối quan hệ tình cảm với cô bạn gái người Cao Bằng, hiện đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. Không rõ cả hai mâu thuẫn với nhau thế nào mà cậu ấy lại dùng dao đâm bạn gái trên địa bàn TP Thái Nguyên".

Hiện vụ nam sinh dùng dao đâm bạn gái rồi tự tử bất thành ở Thái Nguyên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.