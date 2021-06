Tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán Hải Phòng: Phạm tội làm nhục người khác

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Hùng (37 tuổi, trú tại số 1 B147, khu 4, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) – một trong 3 nghi phạm tạt chất bẩn vào bà H. – nữ thẩm phán Tòa Gia đình và người chưa thành niên



Bước đầu, Hùng khai nhận, chiều ngày 14/6, Hùng được Hoàng Anh Tuấn (trú tại quận Hải An) rủ đi đánh ghen một phụ nữ làm việc tại TAND TP Hải Phòng, Hùng liền đồng ý. Sáng sớm ngày 15/6, Hùng cùng Tuấn và Tú (hai đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn), chuẩn bị một túi sơn được đựng trong cốc nhựa sau đó đi xe máy từ quận Hải An đến khu vực ngõ 666 Thiên Lôi (quận Lê Chân) để phục, đợi bà H. đi làm sẽ tổ chức đánh ghen.

Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Đến 7h cùng ngày, sau khi thấy chị H. ra khỏi nhà đi làm bằng xe máy Lead màu trắng, 3 đối tượng liền phóng xe chạy trước, chạy đến đường Lê Hồng Phong, khu vực gần VKSND TP Hải Phòng, TAND TP Hải Phòng để “đón lõng” bà H. Bà H. đi xe máy đến khu vực này liền bị các đối tượng chặn xe lại.

Lúc này, Hùng nói rằng, bà H. cặp bồ với anh trai Hùng rồi dùng tay đánh bà H. Bà H. liền thanh minh “em ơi, chị làm ở tòa án đây mà”. Nghe thấy thế, Tuấn liền bảo “đúng rồi”. Cùng lúc đó, Tú cầm cốc sơn ném vào mặt nữ thẩm phán. Chưa hết, Tuấn tiếp tục nhặt cốc ném vào mặt nữ thẩm phán trước khi lên xe máy bỏ trốn.

Đến ngày 18/6, đối tượng Hùng ra đầu thú, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hải Phòng đã bàn giao cho Công an quận Hải An. Hiện cơ quan Công an tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là một trong những quyền quan trọng nhất trong các quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận.

Theo Điều 20 của Hiến pháp 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Điều 34 Bộ luật dân sự: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.

Do đó, luật sư Thơm cho rằng, sự việc một nữ Thẩm phán của Tòa án gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TP Hải Phòng), bị 3 kẻ lạ mặt tạt chất bẩn vào người là sự việc rất nghiêm trọng nên cần thiết phải được các cơ quan chức năng làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, đó không chỉ là hành vi xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người mà còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Tòa án mà người Thẩm phán có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, chế độ XHCN và các quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã thể hiện bằng việc làm bỉ ổi ném chất bẩn vào nữ Thẩm phán. Các đối tượng đã chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội, lên kế hoạch theo dõi nữ thẩm phán đi làm vào lúc sáng 7h vắng vẻ trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Đằng Lâm, quận Hải An để chặn đầu xe, tạt chất bẩn vào người.

Xét hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu tội Làm nhục người khác. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

