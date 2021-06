Hà Nội: Nhọc nhằn “kiếp mưu sinh” dưới cái nắng như đổ lửa

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc hơn 40 độ C. Mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, trời đứng gió, không khí ngột ngạt. Thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều người vẫn phải di chuyển trên đường.

Nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt thường ngày của người dân Hà Nội trở nên khó khăn. Đặc biệt là những người bán hàng rong. Nhiều phụ nữ vất vả mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt. Anh Hoàng Văn Tuyền (Thanh Hóa) chạy xe Garab cho biết: ''Hàng ngày, tôi bắt đầu công việc từ 5h sáng đến khuya mới về, mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá khiến công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn''. Người lao động tự do vẫn phải oằn mình chống chọi với thời tiết nắng nóng để mưu sinh. Giữa cái nắng nóng như đổ lửa nhưng các chị lao công ở Hà Nội vẫn miệt mài làm sạch phố phường. Người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh giữa trời nắng như đổ lửa

Nhiều người lao động tự do tận dụng bóng râm của cây cối ven đường làm nơi tránh nắng, tranh thủ nghỉ ngơi buổi trưa. Người dân đi đường còn lấy gầm cầu làm nơi nghỉ chân lý tưởng Người đi đường đa phần mặc áo kín mít để chống nắng Phút nghỉ trưa của người bán hàng rong tại ngã tư Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo người lao động cho biết, năm nay kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhu cầu kiếm việc làm và tăng thu nhập của nhiều lao động ngày càng cao. Vì vậy, dẫu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe, mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải mưu sinh để lo toan cho cuộc sống. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến hết ngày 21/6, miền Trung có thể kéo dài hơn. >>>>Xem thêm Video: Hà Nội: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng "như đổ lửa" -Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc hơn 40 độ C. Mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, trời đứng gió, không khí ngột ngạt. Thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều người vẫn phải di chuyển trên đường.

Nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt thường ngày của người dân Hà Nội trở nên khó khăn. Đặc biệt là những người bán hàng rong. Nhiều phụ nữ vất vả mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt. Anh Hoàng Văn Tuyền (Thanh Hóa) chạy xe Garab cho biết: ''Hàng ngày, tôi bắt đầu công việc từ 5h sáng đến khuya mới về, mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá khiến công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn''. Người lao động tự do vẫn phải oằn mình chống chọi với thời tiết nắng nóng để mưu sinh. Giữa cái nắng nóng như đổ lửa nhưng các chị lao công ở Hà Nội vẫn miệt mài làm sạch phố phường. Người lao đ ộng vẫn nhọc nhằn mưu sinh giữa trời nắng như đổ lửa

Nhiều người lao động tự do tận dụng bóng râm của cây cối ven đường làm nơi tránh nắng, tranh thủ nghỉ ngơi buổi trưa. Người dân đi đường còn lấy gầm cầu làm nơi nghỉ chân lý tưởng Người đi đường đa phần mặc áo kín mít để chống nắng Phút nghỉ trưa của người bán hàng rong tại ngã tư Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo người lao động cho biết, năm nay kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhu cầu kiếm việc làm và tăng thu nhập của nhiều lao động ngày càng cao. Vì vậy, dẫu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe, mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải mưu sinh để lo toan cho cuộc sống. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến hết ngày 21/6, miền Trung có thể kéo dài hơn. >>>>Xem thêm Video: Hà Nội: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng "như đổ lửa" -Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị