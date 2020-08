Chủ quán nhắng Hiền Thiện bắt khách quỳ xin lỗi: Phạm tội làm nhục người khác?

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, dư luận phẫn nộ khi một đoạn clip đăng tải lên mạng sáng 19/8 ghi lại cảnh Thiện cùng nhiều người khác bắt một cô gái quỳ trong quán. Cô gái bị bắt quỳ từng đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện ăn đồ nướng và phát hiện giun sán trong miếng lòng non của lợn. Cô gái đã phản ánh đến nhân viên nhưng không được chú ý sau đó vẫn phải trả tiền. Do bức xúc, cô gái đã đăng tải thông tin sự việc nên mạng xã hội. Sau đó bị chủ nhà hàng yêu cầu đến quán, quỳ và xin lỗi.

Nguyễn Văn Thiện bị khởi tố bắt giam do có hành vi doạ nạt, chửi bới, bắt một cô gái quỳ gối do dám chê đồ ăn ở quán Thiện làm chủ có giun sán trên mạng xã hội.

Tối ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện (SN 1973) - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh về tội làm nhục người khác.

Phạm tội làm nhục người khác

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, hành vi ứng xử của chủ quán không đẹp với khách hàng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng lên án hơn, trước mặt nhiều người, thậm chí biết hình ảnh đang được livestream lên mạng xã hội để nhiều người cùng theo dõi. Thiện vẫn bắt cô gái phải quỳ gối xin lỗi, thậm chí chửi bới, dọa nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô gái. Hành vi đó đã xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân.

Do đó, hành vi của Nguyễn Văn Thiện đã làm cô gái bị hạ nhục ở chỗ đông người, tổn thương tới tâm lý, danh dự, nhân phẩm và lòng tự trọng, có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác. Do đó việc cơ quan Công an khởi tố về tội làm nhục người khác đối với Nguyễn Văn Thiện là chính xác.