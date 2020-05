Tăng lương ở EVN, lãnh đạo cao vút... nhân viên thấp tè: Có bất thường?

Trước đó, theo kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý tại EVN năm 2020 dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người). Kế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.

Như vậy, theo kế hoạch trên, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức lương cao nhất với mức 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 630 triệu đồng thực hiện năm 2019. Đối với ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN mức lương dự kiến là 840 triệu đồng năm 2020.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của EVN dự kiến nhận mức tiền lương từ 720 triệu đồng đến 768 triệu đồng năm 2020.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ là 989 tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm 2019 (988,8 tỷ đồng), năng suất lao động tăng 4,1% so với thực hiện năm 2019 (54.354.065 kWh/người/năm).

Tuy nhiên, điều đáng nói là mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động tại Công ty mẹ EVN năm 2020 cũng chỉ tăng lên mức 24,046 triệu đồng/người/tháng, trong khi năm 2019 là 23,105 triệu đồng/người/tháng; tương đương tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019. Tổng lao động của EVN thực hiện năm 2019 là 4.046 người, kế hoạch năm 2020 là 4.209 người.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Theo đó, năm qua doanh thu thuần của tập đoàn này đạt hơn 394.889, tăng hơn 56.000 tỷ đồng, tương ứng với hơn 14% so với năm trước đó. Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp... lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt trên 12.243 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 8.324 tỷ đồng năm trước đó. Cộng với khoản lợi nhuận khác trên 256 tỷ đồng, EVN lãi trước thuế 12.499,983 tỷ đồng, tăng gần 38% so với mức 9.076 tỷ đồng năm 2018.