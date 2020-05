“Rất lạ” tăng lương ở EVN: Lãnh đạo tăng 35% lên 864 triệu... nhân viên 4% là 288 triệu/năm

Năm 2020, tờ trình kế hoạch tăng lương ở EVN tính tăng mạnh cho người quản lý, dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người). Theo đó, k ế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.

Như vậy, theo kế hoạch trên, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức lương cao nhất với mức 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 630 triệu đồng thực hiện năm 2019. Đối với ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN mức lương dự kiến là 840 triệu đồng năm 2020.

Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của EVN dự kiến nhận mức tiền lương từ 720 triệu đồng đến 768 triệu đồng năm 2020.

Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành. (Ảnh: EVN)

EVN cho biết, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty mẹ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc xác định quỹ tiền lương của người quản lý gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty mẹ.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ là 989 tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm 2019 (988,8 tỷ đồng), năng suất lao động tăng 4,1% so với thực hiện năm 2019 (54.354.065 kWh/người/năm). Do đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý được xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 27/2016.

Công ty có năng suất lao động bình quân không giảm, lợi nhuận kế hoạch từ 700 tỷ đồng trở lên và cao hơn lợi nhuận của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, trong khi mức lương kế hoạch 2020 của người quản lý tăng mạnh thì người lao động lại... nhỏ giọt. Cụ thể, mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động tại Công ty mẹ EVN năm 2020 cũng chỉ tăng lên mức 24,046 triệu đồng/người/tháng, trong khi năm 2019 là 23,105 triệu đồng/người/tháng; tương đương tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019.

Tổng lao động của EVN thực hiện năm 2019 là 4.046 người, kế hoạch năm 2020 là 4.209 người.