COVID-19: Giảm giá điện... hộ gia đình được tính theo công thức nào?

(Kiến Thức) - Người dân ủng hộ, ghi nhận việc Bộ Công Thương và EVN đề xuất giảm giá điện 10% trong 3 tháng để giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 và mong Thủ tướng sớm phê duyệt đề xuất trên.

Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ giảm 10% giá điện trong 3 tháng nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện khoảng gần 11.000 tỷ đồng.



Trong đó, riêng đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá đối với các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng) sẽ được hỗ trợ trên 10% tiền điện hàng tháng. Đây là các đối tượng chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Ước tính số tiền hỗ trợ khách hàng sinh hoạt là 2.930 tỷ đồng.

Theo mức đề xuất giảm 10% giá điện đối với các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4, nếu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt bậc 1 cho 50 kWh đầu tiên sẽ được giảm 8.390 đồng/tháng và 25.170 đồng/3 tháng.

Tổng số tiền hỗ trợ các khách hàng sử dụng bậc 1 dự kiến 32 tỷ đồng; từ 51-100 kWh/tháng sẽ được giảm 17.060đ/tháng, số tiền hỗ trợ các khách hàng sử dụng tại bậc 2 dự kiến gần 87 tỷ đồng.

Người dân ủng hộ, ghi nhận việc Bộ Công Thương và EVN đề xuất giảm giá điện 10% trong 3 tháng để giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa.

Đối với bậc 3, từ 101-200kWh/tháng sẽ được giảm 37.200đ/tháng với số tiền hỗ trợ các khách hàng sử dụng bậc này lên đến hơn 367 tỷ đồng. Với khách hàng sử dụng bậc 4 từ từ 201-300 kWh/tháng sẽ được giảm 62.560đ/tháng, với số tiền hỗ trợ cho các khách hàng ở bậc này dự kiến lên đến 253 tỷ đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt lên đến 976,7 tỷ đồng/tháng và trong 3 tháng với số tiền lên đến 2.930 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều 1/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh việc Bộ Công Thương, EVN giảm giá điện 10% với tổng số tiền khoảng 11.000 tỷ đồng.

Nhiều người dân, đặc biệt là người lao động, công chức, viên chức, công nhân khi biết tin Bộ Công Thương và EVN đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt đã ủng hộ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện như trên.

Chị Nguyễn Thị Kiều Lan (Hải Dương) nói rằng, việc Bộ Công Thương và EVN giảm giá điện trong giai đoạn dịch COVID-19 đang tác động, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, nhiều người lao động mất việc do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đình trệ là vô cùng cần thiết.

“Nhà tôi hai vợ chồng đều làm công nhân, lương tháng vốn chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt cho cuộc sống gia đình nếu khéo tính toán và công việc đều đặn. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty chồng tôi ít việc, thu nhập vì thế cũng bấp bênh, trong khi tôi cũng phải nghỉ luân phiên do việc sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng. Do đó, hiện thu nhập của hai vợ chồng không đảm bảo mức sống tối thiểu. Trong tình cảnh khó khăn như hiện nay, dù việc giảm 10% giá điện là không lớn. Nhưng lúc này, bớt được đồng nào hay đồng đó nên tôi ủng hộ việc giảm giá điện sinh hoạt”, chị Lan cho hay.

Tương tự như hoàn cảnh của chị Lan, anh Nguyễn Văn Thành (Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng tôi đi làm thuê tại cơ sở kinh doanh ăn uống, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các cửa hàng buộc phải đóng cửa. Không có thu nhập, trong khi nhà có đến 3 con nhỏ.

“Dịch bệnh, các cơ sở kinh doanh ăn uống buộc phải đóng cửa để phòng, chống dịch, vợ chồng tôi trong cảnh thiếu việc. Con cái được nghỉ học nên cũng ở nhà. Do vậy việc dùng điện, nước tăng cao hơn ngày bình thường. Cả nhà tôi bình quân hàng tháng dùng điện ở bậc 2 nên dù EVN giảm giá 10% cũng là điều đáng quý khi mọi thứ chi tiêu buộc phải cắt giảm”, anh Thành cho biết.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hòa (Hải Dương) cho rằng, dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều người lao động, người yếu thế trong xã hội và gia đình bà cũng trong cảnh tương tự. Nhà bà Hòa hiện có đến 8 người cùng sinh sống.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cháu không đến trường. Bản thân vợ chồng tôi đều đã cao tuổi, trong khi con cái đều làm lao động tự do nên cuộc sống rất khó khăn. Gia đình tôi đã buộc phải thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, nhà đông người, thời gian gần đây lại ở nhà nhiều, hạn chế ra đường để phòng dịch nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nay Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện, gia đình tôi rất mừng”, bà Hòa nói và cho biết, dù biết rằng số tiền được giảm không lớn nhưng “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” nên rất đáng quý”.

Đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ khi đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh nhưng luôn quan tâm đến an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch với tinh thần “không bỏ lại ai ở phía sau”, sức khỏe người dân là vấn đề ưu tiên hàng đầu, ông Vũ Văn Hoàng (Hà Nội) cho rằng, bản thân ông luôn ghi nhận và cảm ơn Chính phủ và các Bộ, ban ngành, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ người dân.

“Ngành điện giảm giá điện trong tình cảnh hiện nay là rất ý nghĩa, thể hiện sự chung tay, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù mức hỗ trợ 10% nhưng đó đã là sự nỗ lực của ngành điện bởi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh là khó khăn chung và ngành điện cũng bị ảnh hưởng khi nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất. Tuy nhiên, họ vẫn hỗ trợ người dân ở mức có thể và dù ít, dù nhiều cũng đáng ghi nhận”, ông Hoàng nói và mong muốn Thủ tướng phê duyệt đề xuất của Bộ Công Thương để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.