Giá điện tăng bất thường: Còn độc quyền, thiếu minh bạch

Giá điện, xăng dầu đẩy CPI tháng 4 tăng 0,31%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước. Đây là mức tăng khá cao nếu so với mức giảm 0,21% của tháng 3/2019, cũng như so với mức tăng nhẹ 0,08% của tháng 4 năm ngoái và mức “giậm chân tại chỗ” của tháng 4 năm 2017.

Theo Tổng cục Thống kê, việc tăng giá xăng dầu, giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng, tuy nhiên diễn biến của dịch tả lợn châu Phi tác động đến tâm lý người tiêu dùng và việc kiên định chính sách tiền tệ linh hoạt giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ góp phần kiềm chế lạm phát. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng CPI bình quân 4 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây.