Công trình 11 tỷ ở Vinh đổ sau giông lốc: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Chỉ sau một trận giông lốc, hàng loạt cột đèn trang trí được tài trợ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng tại TP Vinh (Nghệ An) bị đổ gãy. Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này?

Tối 17/5, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm lốc gây đổ hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Phạm Đình Toái đến giao đường Nghệ An Xiêng Khoảng).



Cụ thể, tổng số cột đèn trang trí trên đoạn tuyến là 30 cột, trong đó, gãy đổ hoàn toàn 11 cột; Nghiêng, có nguy cơ gãy đổ 14 cột. Rất may thời điểm trên, phương tiện lưu thông trên đường ít, không thiệt hại về người.

Hàng loạt cột đèn bị đổ gãy sau cơn giông, lốc ở TP Vinh (Nghệ An)

Xác nhận với truyền thông, ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: "Công trình này được Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam tài trợ và thi công vào tháng 2/2020. Công trình đang cho chạy thử, chưa bàn giao cho UBND TP quản lý. UBND TP Vinh chỉ cấp giấy phép".

Được biết, đơn vị thiết kế là Công ty CP Quy hoạch kiến trúc Đất Việt. Đơn vị thẩm tra là Công ty CP tư vấn xây dựng 2. Đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh. Công trình được UBND thành phố Vinh cấp giấy phép xây dựng số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019.

Đây là công trình được tài trợ nên được làm theo quy trình của nhà đầu tư từ việc thuê đơn vị thi công, thiết kế, thẩm tra. Sau đó, hồ sơ được trình lên UBND TP xem xét và được TP cấp giấy phép xây dựng.

Về trách nhiệm sau sự việc, ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: "Hiện tại, UBND TP chưa nhận bàn giao công trình này. Nếu khi tiếp nhận thì phía chủ đầu tư vẫn sẽ bảo hành công trình trong 1 năm. Sau một năm này nếu có hỏng hóc thì UBND TP sẽ tự sửa chữa".

Như vậy, nhiều khả năng Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về sự cố giàn đèn bị đổ gãy sau một cơn giông lốc ở Nghệ An.

Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan có thẩm quyền làm rõ.