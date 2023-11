Tài xế vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Lạng Sơn khai gì?

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, ngày 31/10 khiến 5 người chết, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Tại cơ quan công an, tài xế Quách Đình Trọng (sinh năm 1968, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), người điều khiển xe khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 cho biết: Trước khi xảy ra vụ TNGT, tài xế này nhận khách lên xe, lưu thông được khoảng 1,2km thì xảy ra vụ việc.



Thời điểm xe mới nhập vào đường QL1A, do đường vắng nên tài xế điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100m, tài xế này đã nhìn thấy đèn cảnh báo nguy hiểm phát ra từ xe sơmi rơmoóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội, cùng chiều lưu thông với xe khách.

Tài xế xe khách cũng khai nhận, khi còn cách xe sơmi rơmoóc khoảng 50m, tài xế có nhìn thấy cảnh báo nguy hiểm bằng cành cây trên mặt đường, phía đường đối diện có ánh đèn xe container đi tới cách khoảng 200m.

Do lúc này tài xế điều khiển xe khách không chú ý quan sát, lại đang ngoái lại xe tham gia nói chuyện về hành trình đi hầu đồng với các hành khách trên xe nên đã điều khiển xe đâm vào đuôi xe sơmi rơmoóc và lao sang phần đường đối diện, tiếp tục va chạm với xe container đi cùng chiều.

Qua khám nghiệm hiện trường, phương tiện và lời khai của những người có liên quan, ban đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định: Xe khách đâm vào đuôi xe sơmi rơmoóc mà không có dấu hiệu phanh trên đường, là nguyên nhân chính khiến 5 người chết, 10 người trên xe bị thương nên lỗi chủ yếu thuộc về tài xế xe khách. Xe container đã kịp thời phanh lại, gần như đã dừng hẳn trước khi va chạm với xe khách.

Do đó, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Quách Đình Trọng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc cảnh báo của tài xế điều khiển xe sơmi rơmoóc đã bảo đảm các quy định liên quan hay chưa và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h10 sáng 31/10, tại Km 70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 do tài xế Trọng điều khiển, khi đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe sơmi rơmoóc chở xi măng đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội.

Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ám ảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: