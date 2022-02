Tài xế sắp thoát cảnh “khóc ròng” khi bị phạt nguội

Phạt nguội trên các tuyến đường cao tốc đã mang lại nhiều hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc này cũng gây rất nhiều phiền phức cho người vi phạm giao thông khi phải đi lại cả trăm cây số chỉ để nộp phạt.

Gian nan cảnh đi nộp phạt nguội



Với các lỗi vi phạm trên nhiều tuyến đường cao tốc bị hệ thống camera ghi lại, người điều khiển phương tiện sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau đó. Anh Nguyễn Anh Tài (TP Lào Cai) cho biết, 4 tháng trước anh di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai quá tốc độ quy định và bị camera ghi lại. Đơn vị chức năng đã gửi thông báo và yêu cầu anh đến Đội 1 (Cục CSGT) tại Hà Nội để xử lý vi phạm.

Cục CSGT đang sửa đổi quy trình phạt nguội.

Anh Tài đã phải đi hơn 500 km cả đi lẫn về chỉ để… nộp phạt. Theo anh Tài, ngoài số tiền 4 triệu đồng lỗi vi phạm anh phải mất thêm chi phí xăng xe, cầu đường cho 4 lượt Hà Nội - Lào Cai mới xử lý xong lỗi. “Ngoài xử phạt hành chính tôi bị giữ bằng 2 tháng nên tôi phải mất thêm 1 lượt xuống Hà Nội nữa để lấy bằng”, anh Tài nói

Việc áp dụng xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai bắt đầu được triển khai từ tháng 7/2020. Hệ thống đã phát huy tác dụng rất tốt, xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông của các tài xế trên tuyến đường này.

Đồng bộ dữ liệu, xử phạt tại địa phương

Việc phạt “nguội” đã có hiệu quả tốt trong việc đảm bảo an toàn giao thông nhưng việc xử phạt rõ ràng cũng gây nhiều phiền phức cho người tham gia giao thông cũng như quá tải cho đơn vị xử lý. Tại Đội CSGT số 1 (Phòng 8, Cục CSGT), ngày cao điểm nhất có tới hơn 130 trường hợp tới đây để xử lý phạt nguội giao thông. Nhiều người vi phạm dù được xác nhận rõ vi phạm bằng hình ảnh nhưng vẫn cố tình gây khó dễ, phủ nhận vi phạm khiến quá trình xử lý càng mất thêm thời gian cho cả lực lượng chức năng và những tài xế khác.

Để xử lý tình trạng này, Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với đơn vị liên quan để sửa đổi quy trình xử lý phạt nguội sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 135.

Theo đó, Điều 15 chương II của Nghị định 135 có quy định: “Trường hợp bị phát hiện vi phạm hành chính ở tỉnh này nhưng người vi phạm cư trú ở tỉnh khác; hoặc bị phát hiện vi phạm ở huyện này nhưng cư trú ở huyện khác và việc đi lại gặp khó khăn thì cơ quan phát hiện vi phạm được chuyển kết quả đến cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan cùng cấp nơi người vi phạm cư trú. Người vi phạm sẽ đến trụ sở cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết”.

Theo đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục CSGT, quy trình mới khi thực thi giúp người vi phạm không phải đến trụ sở của đơn vị quản lý tuyến đường để lập biên bản và nhận quyết định xử phạt mà có thể đến trụ sở cơ quan công an cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi ở.

Hiện Bộ Công an đã có chỉ đạo để kết nối dữ liệu xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông và đăng ký xe từ Cục CSGT đến công an cấp tỉnh và cấp huyện trên cả nước. “Chúng tôi đang tổ chức tập huấn quy trình này. Tất cả dữ liệu qua hệ thống giám sát được gửi điện tử trực tiếp từ đơn vị đó tới công an cấp huyện và trước khi gửi phải được xác minh chính xác nơi ở của chủ xe theo hệ thống cơ sở quốc gia về dân cư”, đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết.

Đại tá Bình cho biết thêm, Cục CSGT đang báo cáo Bộ Công an đề xuất Chính phủ thí điểm xử phạt được phát hiện qua hệ thống giám sát không phải lập biên bản. Đồng thời, Bộ Công an cũng nghiên cứu thêm hình thức phạt bổ sung là trừ điểm tài xế.