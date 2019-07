Tại sao gói thầu sắm lễ thắp hương liệt sỹ gần 5 tỷ của Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao?

Công ty Bảo Hưng trúng nhiều gói thầu "sắm lễ thắp hương Liệt sỹ"

Ngày 31/7, dư luận xôn xao với thông tin Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng trúng liên tiếp nhiều gói thầu "Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7" với giá trị không hề nhỏ.

Cụ thể, trong ngày 22/7, thông báo mời thầu số 20190717504-00, thời điểm đăng tải 14h16 cùng ngày do Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh mời thầu. Cũng trong ngày 22/7, trong thông báo mời thầu số 20190714093-00, thời điểm đăng tải 16h36 cùng ngày do Sở LĐTB&XH tỉnh Ninh Bình mời thầu. Cả 2 gói này đều do Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng trúng thầu.

Thông tin về gói thầu 5 tỷ gây sốc cả nước.

Điều đáng nói, thông báo mời thầu và quyết định trúng thầu được phê duyệt trong cùng 1 ngày 22/7. Điều này khiến dư luận dẫy lên nghi ngờ về việc "thông thầu" giữa công ty Bảo Hưng và các đơn vị mời thầu.

Hà Tĩnh nói gì về gói thầu gây xôn xao?

Trước những thông tin về gói thầu "sắm lễ thắp hương Liệt sỹ" xôn xao trên, ông Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh xác nhận về việc Sở vừa mở gói thầu mua sắm lễ thắp hương cho các liệt sỹ với giá hơn 4,7 tỷ đồng. Ông Linh khẳng định, việc mở gói thầu này được thực hiện theo luật và Sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật chứ không làm sai.

Tìm kiếm trên trang muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gói thầu này được trích từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2019 (được bố trí theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh).

Còn bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Số tiền hơn 4,7 tỉ đồng đó là tiền ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh bỏ ra để mua quà thắp hương cho các liệt sỹ (hơn 23.600 liệt sỹ ).

"Cụ thể là mua quà, bánh kẹo tặng cho thân nhân liệt sỹ để thắp hương cho liệt sỹ. Còn tiền chế độ chính sách của Trung ương thì phát tiền mặt cho các thân nhân liệt sỹ”, bà nói.

Bà Hoa chia sẻ thêm, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 24 nghìn liệt sỹ. Theo quy định, mỗi gia đình thân nhân liệt sỹ sẽ được nhận gói quà trị giá 200 nghìn đồng bao gồm lễ là bánh kẹo.

Trước những câu hỏi liên quan đến việc thực hiện và thông tin về đơn vị trúng thầu dự án này, một số lãnh đạo của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cáo bận với lý do đang họp.

