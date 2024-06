Quảng Ninh: Làm rõ thông tin việc “chạy tiền” trong kỳ thi vào lớp 10

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Lương, sinh năm 1976, trú tại phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, không đúng sự thật về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua tại tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Thị Lương tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 13/6/2024 trên trang Fanpage “OMD – Tin tức Quảng Ninh 24/7” đăng tải bài viết có nội dung “AD CŨNG HỒI HỘP THEO CÁC BẠN 2K9”, dưới phần bình luận, Phạm Thị Lương đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Lương Dinh” đăng tải nội dung bịa đặt cho rằng có việc “chạy tiền” để gian lận trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Lương khai nhận do nhà bán hàng thường xuyên có phụ huynh qua lại gửi xe, đứng ở ngoài bình luận. Nghe thấy thông tin vậy nên viết bình luận trên mạng mà không suy nghĩ gì. Lúc đầu, Lương không nghĩ sự việc nghiêm trọng, đến khi Công an gọi đến thì mới biết rằng hành vi của mình đã gây hại.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Phạm Thị Lương đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.500.000 nghìn đồng.

