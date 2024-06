Cô gái mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại lộ tội ác man rợ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 3/8/2014, sau khi ăn tối, trong lúc đi tắm, điện thoại của em Thái Thị Mai (SN 1993, trú xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) kêu liên hồi. Sau đó, trong lúc ngồi cùng gia đình, điện thoại tiếp tục kêu, Mai vừa nghe điện thoại vừa đi bộ ra ngoài. Sau cú điện thoại định mệnh đó, người con gái không thấy trở về nhà. Gia đình đổ đi khắp nơi tìm kiếm, Mai vẫn bặt vô âm tín. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Suốt gần 1 tháng, sự mất tích của Mai đã khiến gia đình ông Thái Chỉnh (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Hà (SN 1969) đứng ngồi không yên, lo lắng cho an toàn của đứa con gái bé bỏng. Cho đến chiều 21/8, gia đình nhận được tin phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy ở địa phận xóm Sơn Lễ, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn nên vội vàng đến nhận dạng và bàng hoàng phát hiện đó chính là đứa con đã mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người đàn ông gần 50 tuổi, phải chứng kiến đứa con mới 21 tuổi chết thảm thương đã ngất ngay tại hiện trường. Còn người mẹ gào thét như phát điên bên thi thể đứa con gái tội nghiệp. Mai vừa mới tốt nghiệp Trường Trung cấp kế toán ở Bình Dương. Trong thời gian chờ xin việc làm, cô gái này về nhà thì xảy ra vụ việc trên. Cơ quan công an đã xuống hiện trường ngay trong đêm để khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Manh mối quan trọng và duy nhất chính là xác định được người đã gọi điện thoại cho nạn nhân ngay trước khi mất tích. Tuy nhiên, số điện thoại đã tắt máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ đã xác định được địa chỉ phát sinh cuộc gọi cho nạn nhân. Bên cạnh đó, qua trang Facebook cá nhân của Mai, các cán bộ công an cũng xác định được thời gian gần đây nạn nhân mới quen biết một nam thanh niên tên Phạm Đình Đương, cùng quê Hà Tĩnh. Kết hợp với địa chỉ phát sinh cuộc điện thoại, trinh sát đã xác định Phạm Đình Đương (SN 1993, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chính là đối tượng khả nghi nhất của vụ án. Đương là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh em và hiện đang là phụ xe cho nhà xe Tâm Tình ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Đặc biệt, sau khi Mai mất tích, trên trang Facebook của đối tượng thường xuyên xuất hiện những dòng trạng thái thể hiện sự lo lắng. Đến chiều 22/8/2014, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Đương về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Đương khai quen biết Mai qua Facebook và trong thời gian nạn nhân về quê, cả hai nảy sinh tình cảm. Đương nhiều lần đến đón Mai đi chơi, nhưng chỉ đứng ngoài cổng nên gia đình không biết mối quan hệ của con gái và gã thanh niên này. Đêm 3/8/2014, Đương đến đón bạn gái đi dọc bờ Truông Mung (khu vực xã Sơn Trung và xã Sơn Lễ) để tâm sự như mọi khi. Khoảng 21h, tại một ngọn đồi vắng vẻ, cả 2 tâm sự rồi quan hệ tình dục. Lúc này, Đương yêu cầu bạn gái uống thuốc tránh thai, nhưng Mai nhất định không chịu và nói rằng nếu có bầu thì sẽ cưới. Cả hai xảy ra cãi vã, Mai tát vào mặt người yêu. Gã đàn ông "nổi cơn điên" đã dùng áo siết chặt cổ người yêu, đập đá vào đầu nạn nhân cho đến chết, rồi kéo vào một bụi cây bên đường giấu xác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Đương 16 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng là 23 năm tù. Ngoài ra, Đương còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 113 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng.

