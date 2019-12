Cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín: Nhận "tội" nhưng xin không nói ra "bí mật"

Ngày 27/9, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM).

4 bị cáo đồng phạm với ông Tín là Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP HCM), Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP HCM), Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM), Lê Văn Thanh (57 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP HCM).

Cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM bị cáo buộc liên quan đến vụ giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) trái pháp luật cho công ty của Phan văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79).

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Tín hỏi lý do vì sao ông ký quyết định cho Công ty Cổ phần CP xây dựng Bắc Nam thuê đất? Ông Tín nói rằng do khi nhận các văn bản của Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ông nhận thức đây là việc làm hỗ trợ cho ngành công an thực hiện vấn đề an ninh.

“Bị cáo nhận nhận trách nhiệm với tư cách người lãnh đạo. Bị cáo không đổ lỗi cho ai. Bị cáo không phải biện minh mà chỉ mong giải trình nguyên nhân, bối cảnh, điều kiện khi ký quyết định về việc giao đất", ông Tín nói.

Bị cáo Đào Anh Kiệt được dẫn giải đến phiên tòa sáng nay.

Ông Tín cho biết khi nhận văn bản đề nghị của các Bộ và các ban ngành tham mưu không nhận được bất cứ đề xuất gì.

“Với trách nhiệm vừa là lãnh đạo vừa là đảng viên, tôi ý thức nhiệm vụ an ninh, có nhiều nội dung xin phép không nói ra", ông Tín trình bày.

Ông Tín cho biết thêm, việc cho thuê nhà đất 15 Thi Sách chỉ là chuyển đơn vị quản lý, không có sự chuyển dịch tài sản của Nhà nước và không có tư lợi cá nhân.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 26/12, HĐXX xét hỏi ông Tín về việc có quen biết Phan Văn Anh Vũ hay không?, ông Tín trả lời có biết Vũ "Nhôm" qua vài cuộc họp ở UBND TP. Ông khẳng định không hưởng lợi hay có bất cứ động cơ cá nhân nào liên quan đến khu đất 15 Thi Sách.

Quá trình xét xử, tòa cũng thông báo cho ông Tín biết việc gia đình bị cáo nộp 1,5 tỷ đồng: "Bị cáo có tác động gia đình nộp 1,5 tỷ và mục đích nộp tiền là thế nào?". Ông Tín cho biết bản thân nhận thức việc ký cho thuê đất dù mục đích là gì cũng đã gây ra thiệt hại cho Nhà nước.

"Rất đau xót. Bị cáo thấy mình có trách nhiệm đền bù tài sản cho Nhà nước nên đã bàn với vợ cố gắng làm sao chạy tiền để bù đắp thiệt hại do chính mình là người ký văn bản gây ra", ông Tín nói.

Gia đình của Nguyễn Thanh Chương, Lê Văn Thanh, Trương Văn Út cùng nộp cho mỗi bị cáo 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Với bị cáo Đào Anh Kiệt, gia đình bị cáo đã nộp 400 triệu đồng. Ông cho rằng đang bị tạm giam nên không thể tác động gia đình được.