Quảng Ninh: Khởi tố kẻ đấm gãy mũi người khác

Thông tin vụ án, khoảng 1h30 ngày 14/7, do mâu thuẫn phát sinh trong khi nói chuyện điện thoại với anh Đinh Đức Thành (SN 1997, trú tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô) nên Bùi Đức Hiếu đã thách thức hẹn đánh nhau.



Ngay sau đó, anh Thành và Hiếu đã gặp nhau tại đường 9/5 đoạn thuộc khu 3, thị trấn Cô Tô.

Bùi Đức Hiếu tại Cơ quan Công an.

Tại đây, Hiếu đã dùng tay, chân đánh liên tục nhiều phát vào vùng mặt anh Thành gây nhiều vết rách da trên mặt và gãy xương chính mũi, gãy vách ngăn mũi, gãy thành trước khoang hàm trái, gãy thành trước xoang trán trái vùng mặt anh Thành.

Kết quả giám định xác định: anh Đinh Đức Thành bị thương tích tổn thương 26% sức khoẻ.

Ngay sau khi xảy sự việc, Công an huyện Cô Tô đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Trên cơ sở kết quả tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố chứng cứ, Công an huyện Cô Tô đã khởi tố bị can đối với Bùi Đức Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo quy định.