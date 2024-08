Hà Nội: Truy nã đối tượng dùng dao chém người gây thương tích

Ngày 9/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN: 1978; HKTT: Tổ dân phố số 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 09/7/2023, Nguyễn Văn Nghĩa ngồi ăn cùng 3 người góp vốn kinh doanh chung, tại quán ăn ở Tổ An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong lúc ăn uống, xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa đã dùng dao chém gây thương tích 1 người, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định số 2313/QĐTN-ĐTTH, truy nã đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, địa chỉ: 114 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm (cán bộ thụ lý Lâm Xuân Tùng: 035.913.6868), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.