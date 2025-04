Cho thôi Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với Quang Linh

Theo đó, c ăn cứ Điều 20, Điều 33, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 4/4/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Người Việt Nam ở Angola, kể từ ngày 4/4/2025. Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Nội dung Quyết định cũng nêu rõ, các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, tổ chức có liên quan và ông Phạm Quang Linh thực hiện Quyết định này.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 hồi tháng 10/2024, 397 đại biểu được hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, trong đó có đại biểu Phạm Quang Linh (người sáng lập kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống châu Phi"), đại diện cho kiều bào Angola.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, ngày 3/4, Cơ quan điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng liên quan đến công ty Chị em Rọt và sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Đồng thời, lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Nguyễn Phong, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Lê Tuấn Linh, Lê Thành Linh, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs).