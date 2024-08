Sắp xét xử kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở sông Hồng

Theo dự kiến, cuối tháng 9/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi) – kẻ sát hại chị H.Y.N. (17 tuổi) rồi phân xác phi tang ở sông Hồng ra xét xử sơ thẩm.



Tạ Duy Khanh bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về các tội Giết người, Cướp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Tạ Duy Khanh

Hồ sơ vụ án cho thấy, do có mâu thuẫn, ngày 10/10/2023, Khanh hẹn chị H.Y.N (SN 2006) đến nhà Khanh tại phòng 5A8A toà S2-12 KĐT Vinhome Oceanpark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N.

Sau khi sát hại chị N, Khanh phân xác chị N thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó, Khanh mang thùng xốp đi phi tang tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Hai điện thoại của chị N, Khanh đi lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng. Khanh cũng mang chiếc túi và đôi guốc của chị N về cất giấu tại xưởng sản xuất của gia đình tại Văn Giang, Hưng Yên.

Đến chiều 12/10/2023, do lo sợ thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng xi măng, mang đến khu vực giấu thi thể chị N với mục đích phủ xi măng lên phía trên. Nhưng do nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà. Rạng sáng 13/10/2023, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N và đổ xi măng phủ lên phía trên. Chiều 13/10/2023, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh di chuyển đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Khanh bị bắt giữ vào khoảng 23h tối 14/10 đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình điều tra vụ án, Khanh khai nhận nguyên nhân mâu thuẫn với chị N xuất phát từ việc khoảng giữa năm 2022, Khanh cho chị N vay số tiền 60 triệu đồng, mặc dù Khanh đã đã đòi nhiều lần nhưng chị N không trả. Tại căn phòng trong khu đô thị, chị N đã đưa cho Khanh một chiếc nhẫn màu trắng để Khanh giữ làm tin, sau khi gây án đã làm rơi mất chiếc nhẫn nêu trên.

Đối với lái xe taxi được Khanh nhờ cùng bê thùng xốp đựng thi thể chị N, rồi chở Khanh, bê thùng xốp xuống bờ sông Hồng phi tang thi thể nạn nhân, tài liệu điều tra thu thập được xác định, lái xe taxi không biết Khanh mang thùng xốp xuống sông Hồng để phi tang thi thể nạn nhân. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với lái xe taxi.

Cơ quan chức năng cho rằng, Khanh đã phạm 2 tội Giết người và tội Cướp tài sản. Đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng.