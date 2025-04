Vì sao khởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục lừa dối khách hàng?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Asia life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Trong số 5 bị can bị khởi tố, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng. Cùng tội danh trên còn có Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt và Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt.

Riêng Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và ông Lê Tấn Linh tại buổi gặp mặt báo chí

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can.

Trước đó, chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm, nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Kẹo rau của Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất.

Trước khi bị khởi tố, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hiện nhiều phiên livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm do công ty CER công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Sự việc khiến dư luận chú ý khi quảng cáo "một viên thay thế một đĩa rau xanh", "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn". Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã tự động mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì quảng cáo sai sự thật.

Sau đó, Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân, buộc phải cải chính thông tin với hành vi vi phạm. Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng. Sự việc khiến dư luận chú ý suốt thời gian qua.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho rằng, nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy các bị can trên đã có hành vi sản xuất hàng giả (giả về chất lượng, giả về suất xứ hàng hóa, về nhãn mác…) và hành vi gian dối để lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên thì đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và tội lừa dối người tiêu dùng.

Bởi vậy trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy đối tượng đã sản xuất hàng giả về tem, nhãn, bao bì…về sở hữu trí tuệ, giả về công dụng, tác dụng sản phẩm phải giả về nguồn gốc suất xứ hàng hóa hoặc có các hành vi làm giả khác sẽ xử lý hình sự.

Người thực hiện hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm sẽ phải đối mặt với hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân theo quy định tại điều 193 bộ luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ giá trị số hàng giả đã sản xuất và bán ra thị trường để xác định khung hình phạt mà các bị can phải đối mặt trong vụ án này.

Đối với hành vi bán hàng hóa nếu có gian dối trong việc cân, đông, đo, đếm hoặc có gian dối khác làm cho người tiêu dùng mua hàng hóa kém chất lượng thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên, hành vi này cũng có thể xử lý hình sự về tội lừa dối người tiêu dùng theo quy định tại điều 198 bộ luật hình sự về tội lừa dối khách hàng.

Với những nội dung mà các bị can quảng cáo, so sánh một viên kẹo với đĩa rau, đưa ra những thông tin thổi phòng công dụng của sản phẩm, cho thấy đây là hành vi gian dối, vì gian dối mà thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên, có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội lừa dối người tiêu dùng.