Quảng Ninh: Đập đầu người đi đường, cướp tài sản

Đối tượng Hân bị bắt tại nơi ở.

Ngày 25/9, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hân (SN 1979, quê ở Nghệ An) hiện tạm trú tại tại tổ 10, khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả về hành vi cướp tài sản.