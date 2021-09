Điểm tin sáng 25/9: Mâu thuẫn từ con ếch, người đàn ông vật chết bạn

Mâu thuẫn từ con ếch, người đàn ông vật chết bạn nhậu: Tranh luận về chuyện ếch nuôi hay bắt ở quán ếch thuộc thị xã Bến Cát (Bình Dương), Nguyễn Minh Tân (50 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã vật bạn nhậu là ông Trần Văn Kích (54 tuổi, quê Đồng Tháp) ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn đến tử vong. Ngày 25/9, Tân bị Công an Bến Cát tạm giữ. 2 học sinh tham gia đường dây ma túy trong trường học: Ngày 25/9, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, vừa đánh sập đường dây bán lẻ ma túy trong trường học, đáng chú ý trong số này có 2 học sinh THPT tham gia làm mắt xích. Theo đó, Công an bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 22,25g cỏ mỹ và 3,45gam cần sa. Nhóm nhân viên bảo vệ trộm tiền tỷ của công ty: Nhóm nhân viên bảo vệ làm của Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam (địa chỉ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã cấu kết với 2 đối tượng bên ngoài. Các đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp các linh kiện sản xuất của công ty, trị giá lên đến hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 25/9, Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ 5 đối tượng. Đột nhập lấy trộm hơn 70 lượng bạc rồi lẩn trốn: Huỳnh Văn Quỳnh (SN 1996, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế ) đã đột nhập vào tiệm vàng ở TP Huế và dùng dụng cụ cạy phá tủ lấy trộm nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc tay… bằng bạc, có tổng trọng lượng khoảng 70 lượng rồi đem đi tiêu thụ. Ngày 25/9, Quỳnh bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ. Phá đường dây làm giả giấy tờ để cấp hàng trăm thẻ HDV du lịch quốc tế: Ngày 25/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp với 3 đối tượng trong đường dây 'Giả mạo trong công tác'. Các đối tượng đã đã nhận hồ sơ, tiền của các đối tượng ngoài xã hội; trực tiếp làm giả giấy tờ, móc nối các đối tượng nội bộ khác nộp hồ sơ và xin cấp thẻ. Phục hồi điều tra vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo: Ngày 25/9, Công an TP HCM cho biết, đã phục hồi điều tra việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ tại quận 1, TP HCM) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, trú tại tỉnh Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Điều tra nhóm đối tượng hành hung nữ sinh nhập viện: Ngày 25/9, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 10 bị nhóm nam thanh niên hành hung trên địa bàn. Danh tính nữ sinh bị hành hung là em H.T.T.V (SN 2006, trú quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Nhóm này đã có lời lẽ xúc phạm, đánh đập em V. khiến nữ sinh phải nhập viện điều trị. "Mở tiệc bay lắc" trong chung cư cao cấp: Ngày 25/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, phát hiện, bắt giữ 8 người (4 nam, 4 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ cao cấp ở xã Đa Tốn. Thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ tang vật gồm 1 đĩa sứ màu trắng trên bề mặt có dính 0,096 gam Ketamine, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền... >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

