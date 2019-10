Nước Hà Nội có dầu thải trùng dầu thải đầu nguồn nước Sông Đà?

(Kiến Thức) - Qua xét nghiệm mẫu nước, phân tích các chỉ số trong mẫu nước, cơ quan chuyên môn đã chỉ ra thành phần của dầu thải có trong nước sạch do Công ty Viwasupco cấp tới các hộ dân. Trong các mẫu nước xét nghiệm đều có một chất của thành phần dầu thải với hàm lượng cao hơn so với quy chuẩn.

Trùng dầu thải đầu nguồn nước Sông Đà



Thông tin mới nhất nguồn nước sinh hoạt cung cấp có hàng vạn hộ dân trên địa bàn TP Hà Nội bốc mùi hóa chất khét lẹt như mùi nhựa cháy, mới đây, các cơ quan của Hà Nội đã phân tích xong mẫu nước lấy từ các nơi trong vụ nước sạch có mùi lạ, mùi khét. Nước sinh hoạt của người dân được xét nghiệm rất nhiều thành phần, trong đó có những chỉ số hợp chuẩn và có những chỉ số vượt ngoài tiêu chuẩn. Đặc biệt, nước sinh hoạt có chỉ số hàm lượng mùi vượt ngưỡng tiêu chuẩn.

Cụ thể, cơ quan chức năng của Hà Nội chỉ rõ hiện tượng nước có váng và mùi lạ là do nguồn nước thô từ hồ Đầm Bài cấp vào Nhà máy nước mặt sông Đà, nơi vừa xảy ra sự cố dầu thải tràn xuống mặt hồ.

Ngày 11/10, đoàn liên ngành TP Hà Nội gồm Sở Xây dựng chủ trì có sự tham gia của Sở Y tế Hà Nội (Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội), Công ty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch(Viwaco), Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco), đi kiểm tra, lấy mẫu nước tại 3 địa điểm: Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm); bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất và tại Nhà máy nước sạchsông Đà (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình). Nội dung và vị trí lấy nước theo yêu cầu của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiếm soát bệnh tật Hà Nội là đơn vị chỉ định việc lấy mẫu.

Váng dầu thải đầu nguồn sông Đà.

Trong thời hạn phân tích mẫu nước theo quy định 7-10 ngày, các đơn vị phân tích mẫu nước đã huy động cán bộ làm chuyên môn phân tích hàng trăm mẫu nước, có mẫu phân tích tới hàng chục chỉ tiêu, làm cả đêm theo phương pháp nhận diện các chỉ tiêu có thông số cao để khu biệt.

Kết quả ban đầu cho thấy, so với quy chuẩn Việt Nam 01:2009 của Bộ Y tế ban hành về chất lượng nước ăn uống, các mẫu nước đều không đạt quy chuẩn về mùi vị. Qua xét nghiệm mẫu nước, phân tích các chỉ số trong mẫu nước, cơ quan chuyên môn đã chỉ ra thành phần của dầu thải có trong nước sạch do Công ty Viwasupco cấp tới các hộ dân. Trong các mẫu nước xét nghiệm đều có một chất của thành phần dầu thải với hàm lượng cao hơn so với quy chuẩn.

Tại mẫu nước tại các vòi sử dụng của hộ gia đình, hàm lượng chất thành phần dầu thải này thấp hơn ở nhà máy và các điểm chứa trung gian. Ngoài ra, ngay tại thời điểm kiểm tra tại Nhà máy nước mặt sông Đà, phân tích nhanh cũng cho thấy chỉ số clo trong nước ở trong nhà máy cao hẳn, nhưng vẫn trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn về nước sạch.

Viwasupco phát hiện đổ trộm dầu thải, không báo cáo, không ngăn chặn

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng 15/10, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Công ty nước sạch Sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ 8/10 nhưng không báo cáo, không ngăn chặn. Hà Nội sẽ kiến nghị công an điều tra việc này.

Trước đó, khi trình bày kiến nghị, rất nhiều cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí trên địa bàn TP khiến người dân lo lắng, bất an. Cụ thể, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo, Nguyễn Văn Đoàn (Ba Đình) nhắc đến tình hình ô nhiễm nước sạch sông Đà trên địa bàn TP Hà Nội gần đây. Cho biết nhân dân rất lo lắng về việc này, các cử tri đề nghị Chủ tịch TP Hà Nội có giải pháp để sớm ổn định cuộc sống của người dân thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận vấn đề nước sạch sông Đà có mùi bất thường những ngày qua đã gây lo lắng cho người dân và cho biết, thành phố có nhận được tin nhắn của người dân và báo chí phản ánh về việc nước sạch tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai có mùi bất thường vào ngày 10/10 và ngay sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Sau quá trình kiểm tra toàn bộ nguồn cung, xả nước của nhà máy nước sông Đà thuộc Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà (VIWASUPCO), thành phố đã nhận được kết quả ban đầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc ô nhiễm xuất phát từ việc một số người dân trên đầu nguồn nước đổ dầu phế thải vào suối, dòng nước chảy ra hồ vào nhà máy mà không được kiểm soát tốt. Hệ quả là nước ô nhiễm chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy rồi vào hệ thống nước sinh hoạt của người dân.

“Đây chính là nguyên nhân tạo ra mùi bất thường. Qua kết quả xét nghiệm xác định, đó là liên quan đến chất xylene và có tỷ lệ từ 1,3 đến 3,6 lần cao hơn so với mức bình thường”, Chủ tịch UBND Hà Nội thông tin.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh quan điểm của thành phố là sẽ xử lý nghiêm trường hợp này. Nhưng điều đáng nói nằm ở sự vô trách nhiệm của công ty cấp nước sông Đà.

“Công ty này phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo ai, cũng không có hành động gì liên quan để ngăn chặn số dầu này, cứ để trôi vào nhà máy, dẫn đến nhiễm vào nguồn nước. UBND TP Hà Nội sẽ có công văn gửi tỉnh Hòa Bình để chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc, điều tra làm rõ trách nhiệm. Chúng tôi đã làm việc với công ty và yêu cầu toàn bộ nguồn nước ở các chung cư, trạm nước phải xúc xả. Toàn bộ kinh phí sẽ do công ty này chịu trách nhiệm”, ông Chung nói.

Trong trường hợp thiếu nước cục bộ, ông Chung cho biết sẽ tạm thời điều hòa nước cấp từ trạm Dương Nội, Nhà máy nước sông Đuống. Cùng với đó, ông kiến nghị nhà máy lắp camera để giám sát toàn bộ việc bảo vệ nguồn nước, đồng thời, thay đổi công nghệ để nâng cao, đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Trước đó, tại buổi họp báo sáng 14/10, ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cùng với Công an tỉnh này đang vào cuộc truy tìm tổ chức, cá nhân đổ trộm dầu thải xuống khe núi khiến nguồn nước vào kênh dẫn của nhà máy nước sạch sông Đà bị ô nhiễm.

Theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, trên đầu nguồn thượng lưu có con suối chảy qua xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và chảy thẳng vào kênh dẫn nhà máy xử lý nước cung cấp cho TP Hà Nội. Cách đây chưa lâu, người dân phản ánh việc có xe tải bơm dầu đổ trộm ra khe núi. Vào đêm 8, rạng sáng 9/10, tại Hòa Bình có mưa to và dầu đã chảy xuống suối, cách kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà khoảng 800m.

Ngay sau khi phát hiện có dầu thải, công nhân nhà máy nước đã thu gom được một lượng lớn. Hiện tại, toàn bộ dầu loang được thu gom hết.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã triển khai lấy mẫu nước đi kiểm tra, trong khi đó UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cấp, các ngành có báo cáo và giao cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu thải.

"Đó là hành động thiếu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân", Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh và cho biết nước sông Đà hiện là nguồn cung cấp nước cho nhiều hộ dân tại phía tây Hà Nội, nên nếu không kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.