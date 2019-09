Nữ đại úy công an náo loạn sân bay: Nếu tái phạm sẽ bị phạt thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường,Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: "Ai cũng biết rằng lực lượng công an nhân dân được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, được giáo dục đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đặc biệt là luôn luôn tuân thủ về đạo đức, tác phong, phát ngôn, thực hiện 06 lời Bác hồ dạy công an nhân dân...



Khi tiếp xúc với cán bộ, công an nhân dân thì họ thường sẽ có thái độ chuẩn mực, lịch sự, có văn hoá. Hành vi, thái độ của người phụ nữ này khiến mọi người hết sức bất ngờ khi biết tin người phụ nữ này lại là cán bộ đang công tác tại cơ quan công an.

Nữ đại úy Lê Thị Hiền. Theo thông tin phản ánh trên báo chí thì cơ quan hàng không đã xác định người phụ nữ này có hành vi gây rối trật tự công cộng và đã xử phạt hành chính theo quy định tại điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức xử phạt là 200.000 đồng khiến dư luận lại càng bức xúc và cho rằng mức xử phạt như vậy là chưa đủ sức răn đe."