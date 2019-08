Nữ khách hàng náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Cô gái đăng clip nói gì?

Tối muộn ngày 22/8, trên trang cá nhân của mình, Đ.T.T - người trước đó đã đăng clip vụ chị Lê Thị Hiền (SN 1983, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa, Hà Nội) chửi mắng thậm tệ nữ nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất có đăng 1status với nội dung về nữ đại úy đã gọi điện và xin lỗi chị T. Trong status đó chị T. cũng khẳng định không có thế lực nào ép chị T. gỡ bài và clip trên Facebook xuống mà đó là sự lựa chọn của bản thân. Trên status cá nhân chị T. viết rõ: "Chị Hiền đã gọi điện xin lỗi mình vì một lúc nóng giận mà xúc phạm người khác." Vụ việc này xảy ra tối ngày 20/8, ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), gây xôn xao mạng xã hội, câu nói gây sốc nhất của Lê Thị Hiền trong clip là: “Cái loại mày ra ngoài đường người ta vả vào mặt mày. Một ngày tao phải chạy 5 triệu tiền Facebook cho con này ế chồng, có con thì dị tật”. Bị khách hung dữ nhục mạ và hăm dọa, nữ nhân viên hàng không chỉ biết khóc mà không thể phản kháng. Dù nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị không gây mất trật tự nhưng Lê Thị Hiền không chấp hành mà còn lên giọng thách thức: "Việc của anh à? Hóng hớt à? Anh làm được gì tôi thì anh làm đi, đánh tôi đi. Tôi không nói nhỏ được, tôi phải ăn to nói lớn". Trong clip khác, sau khi bị hủy chuyến, chị Hiền nhảy xổ vào người nhân viên an ninh sân bay và thách đánh mình. Sau đó, nữ đại úy này còn tố anh ta đánh mình và con gái, yêu cầu nam nhân viên hãng hàng không trả tiền vé và tuyên bố không bao giờ đi hãng này nữa. Cuối clip, Lê Thị Hiền dắt con gái đi ra ngoài nhưng bị cản lại nên la làng là nhân viên an ninh sân bay đánh mình. Thậm chí bà ta vừa nắm tóc một nhân viên an ninh sân bay vừa la hét, ăn vạ bị nhân viên đánh. Hầu hết người xem clip phẫn nộ với cách hành xử kiểu chợ búa, nói chuyện thiếu văn hóa và già mồm của Lê Thị Hiền dù đang đi cùng con gái nhỏ. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc đến Cảng vụ hàng không miền Nam. Xét đến tính chất vụ việc, Cảng vụ đã quyết định chuyển giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Sau đó, nữ công an này đã bị Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng. Trước đó, chị Đ.T.T cũng đăng 1 status với nội bị Lê Thị Hiền hăm dọa và vu khống làm gái bán dâm. Theo Đ.T.T, bà ta dọa nếu không xóa hai clip trên Facebook cá nhân thì sẽ phát tán clip, ảnh sex của chị?!. Tuy nhiên, đến hiện giờ dòng status đó được chị T. gỡ xuống khỏi facebook cá nhân. Ngày 22/8, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa ký báo cáo gửi Giám đốc Công an TP về việc đại úy Lê Thị Hiền có hành vi gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất. Công an quận Đống Đa đề xuất Giám đốc Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ đại úy này. Clip: Nữ đại úy gây náo loạn tại sân bay Tân Sân Nhất.

