Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Trang cá nhân người đăng clip “chết yểu“

Ngày 24/8, dư luận bất ngờ khi trang cá nhân Đ.T.T - người đăng clip vụ nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất lên mạng xã hội bất ngờ "đóng cửa". Trước đó, tối 22/8, trên trang cá nhân của mình, Đ.T.T đăng status với nội dung kể về việc nữ đại úy đã gọi điện và xin lỗi sau khi đã đe dọa vì chị T. Nguyên dân do chị đăng clip nữ đại úy công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất lên mạng xã hội. Nội dung vụ việc được chị T. chia sẻ: "Chào mọi người!. Chắc mọi người thấy mình đã gỡ bài và clip xuống, cảm ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng có chuyện gì xảy ra với mình. Thật ra không có thế lực nào ép mình phải làm vậy cả vì đó là sự lựa chọn của mình." Chị T. chia sẻ thêm: "Chị Hiền đã gọi điện xin lỗi mình vì một lúc nóng giận mà xúc phạm người khác. Bản thân gia đình mình có người làm trong ngành nên cũng không muốn làm khó người chạy lại. Hơn nữa trong clip còn có hình ảnh con gái chị, không nên vì lỗi sai của cha mẹ mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bé sau này." Chị T. cho rằng nữ đại úy đã nhận được bài học thích đáng cho sự ngông nghênh của mình. Nhiều người nghi ngờ về động cơ đăng clip, chị T. giãi bày: "Khi mình up clip không hề suy nghĩ nhiều, chỉ muốn một lòng bảo vệ những người đồng nghiệp cũ của mình." Cho đến thời điểm này, ngoài kênh thông tin từ chị T. thì những người liên quan khác đều chưa lên tiếng. Vì vậy, việc chị T. khóa facebook khiến nhiều người quan tâm đến vụ việc bất ngờ và hụt hẫng. Chị T. cho biết, mình là đồng nghiệp với nhân vật bị nữ đại úy công an chửi bới trong clip. Liên quan đến vụ việc, Đồn Công an sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt đại úy Lê Thị Hiền 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng. Thượng tá Nguyễn Văn Thi (Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Sáng 23/8, Trưởng công an quận Đống Đa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự quận Đống Đa) để kiểm điểm, yêu cầu nữ cán bộ này báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc đã xảy ra và xác minh làm rõ sự việc. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, hành động và thái độ ứng xử của bà Hiền là “không thể chấp nhận được”. Công an Hà Nội sẽ áp dụng các quy định của ngành Công an để kiểm điểm, đồng thời sẽ làm rõ các mức độ vi phạm hành chính (nếu có) để xử lý. Clip: Nữ hành khách gây náo loạn sân bay Tân Sân Nhất.

