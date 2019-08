Thoát y, mang súng, chửi nhân viên và những vụ "đại náo" sân bay gây xôn xao

1. Nữ đại úy công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Ngày 11/8/2019, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng khách N.T.D và L.B.A đến làm thủ tục chuyến bay VN 248 lộ trình TPHCM - Hà Nội. Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước và sau đó muốn gửi thêm một vali 8 kg nữa. Tuy nhiên, nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị xách tay. Bà Hiền được cho là đã không hợp tác với nhân viên hàng không và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất đã xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Lê Thị Hiền (quê ở Thanh Hóa), mang hàm đại úy, là cán bộ xử lý hành chính của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội. 2. Mang súng giả xông vào sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người hoảng loạn: Trưa 11/2/2019, người đàn ông 42 tuổi, quê Thái Bình, phóng xe máy vào sân bay Tân Sơn Nhất với dáng vẻ bất thường. Bị lực lượng an ninh ngăn cản, ông ta bỏ xe chạy bộ vào ga Quốc tế. Khi các nhân viên an ninh sân bay áp sát, người này rút trong túi ra khẩu súng ngắn hăm doạ nhưng bị tổ trinh sát hóa trang và cảnh sát cơ động quật ngã, khống chế. Sự việc gây náo loạn nhà ga, khiến nhiều hành khách trong nước và quốc tế hoảng sợ. Bước đầu xác định gã đàn ông bị ngáo đá, khẩu súng kim loại là giả. 3. Nhóm đàn ông đánh nữ nhân viên sân bay Thanh Hóa: Khoảng 14h20 ngày 23/11/2019, ba thanh niên gồm Phạm Hữu An (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (ở xã Xuân Quang, Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (thị trấn Thọ Xuân) vào sân bay Thọ Xuân tiễn một người bạn lên máy bay vào TP HCM. Chuyến bay VN1271 dự kiến cất cánh lúc 15h5 cùng ngày. Nhóm này đã yêu cầu được chụp ảnh chung với chị Lê là nữ nhân viên sân bay nhưng bị từ chối do đang làm việc. Không được đáp ứng yêu cầu, ba người này đã to tiếng chửi bới, tát vào mặt chị Lê. Thấy nhân viên bị đánh, một nữ cán bộ quản lý chứng kiến chạy ra can ngăn lập tức bị Nhị đấm vào đầu, đạp ngã. Hai nhân viên kiểm soát an ninh Trịnh Ngọc Hoàn, Vũ Quốc Hoàn thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đi đến ngăn cản cũng bị tên Dũng giật mũ, đấm vào mặt... Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân đã yêu cầu lập biên bản, bàn giao hồ sơ cho Đồn công an Mục Sơn (thuộc công an huyện Thọ Xuân) xử lý theo thẩm quyền. 4. Người đàn ông bất ngờ "thoát y" gây náo loạn sân bay Nội Bài: Khoảng 13h ngày 27/11/2015, tại khu vực Nhà ga T1, Sân bay Nội Bài, Hà Nội, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, nghi có biểu hiện "ngáo đá" cởi trần, bất ngờ xuất hiện ở khu vực chửi bới sau đó đi lại gây ra cảnh náo loạn. Tiếp đó, người đàn ông này cố gắng cởi thắt lưng với mục đích cởi luôn quần nhưng được an ninh sân bay kịp thời khống chế. Tuy nhiên, người này có biểu hiện bất thường, ra sức chống đối, khiến bộ phận an ninh sân bay phải tăng cường thêm gần chục nhân viên để có thể áp giải người này đi. 5. Khách hàng nghi sàm sỡ cô gái trẻ ngay trên máy bay Vietnam Airlines: Chiều 26/7/2019, cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn. Được biết, vị khách này ngồi ghế hạng thương gia trên máy bay. Một nữ hành khách trẻ tuổi cho biết, cô bức xúc khi bị người đàn ông trên có hành vi quấy rối. “Em vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì chú ấy đi qua. Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy”. Sau đó người đàn ông nói trên bị phạt hành chính. Xem thêm video: Khách nam đánh nữ nhân viên ở sân bay Nội Bài. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

