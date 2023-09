NM Nhiệt điện Hải Dương: Dùng cảng dầu xuất tro xỉ không đúng quy định

Sử dụng cảng dầu để xuất tro, xỉ là không đúng quy định



Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức buổi làm việc Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương và các đơn vị vận chuyển tiêu thụ tro, xỉ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại cuộc họp ngày 5/9 và kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản ngày 14/8.

Tại cuộc họp này, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I (Cục đường thủy Nội địa Việt Nam) cho rằng, việc sử dụng cảng dầu để xuất tro, xỉ là không đúng quy định và cơ quan này đã xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả.

Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố cảng xuất tro, xỉ đường thủy để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/8, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực I thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả với số tiền 55 triệu đồng.

Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả bị xử phạt do đã có hành vi vi phạm hành chính không có văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa khi xây dựng công trình.

Biên bản do Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực I lập cho thấy, ngày 21/8, Đội Thanh tra – An toàn số 2 phối hợp với Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I – Đại diện Đông Bắc kiểm tra hoạt động thi công công trình mố trụ đặt cẩu tại Km 23+500 bờ phải sông Kinh Thầy thuộc thôn Thái Mông (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) do Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả là chủ xây dựng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có văn bản thỏa thuận mượn đất giữa Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả ký ngày 20/5/2023. Ngoài ra Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan khác.

Tại vị trí Km 23+500 bờ phải sông Kinh Thầy, Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả đang xây dựng 1 mố trụ đặt cẩu kết cấu mố trụ bê tông cốt thép có chiều dài dọc sông 6 m, chiều rộng 10m tính từ mép bờ tự nhiên ra sông, chiều cao mố trụ 2m.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả dừng thi công công trình mố trụ đặt cẩu trên kể từ thời điểm kiểm tra.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, sau khi xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả, Chi cục cũng yêu cầu Đội Thanh tra – An toàn số 2 phối hợp với Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I làm việc với Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương yêu cầu công ty này có biện pháp tháo dỡ các mố cẩu.

Trước đó, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả để thực hiện vận chuyển và tiêu thụ tro, xỉ từ silô trong nhà máy. Ngày 26/7, Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương chuyển giao chất thải tro xỉ bằng đường thủy với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả tại cảng nhập dầu của Công ty. Quá trình chuyển giao có phát sinh bụi tại các công đoạn xả xỉ từ silo chứa vào xe ô tô tải và từ xe ô tô tải xuống tàu khiến người dân phản ứng, sau đó các cơ quan chức năng yêu cầu dừng vận chuyển tro xỉ qua đường thủy.

Trước ý kiến trên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương, Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả và Công ty cổ phần Đông Hải 27/7 rà soát hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường, cảng thủy nội địa…theo đúng quy định.

Đã dừng vận chuyển tiêu thụ tro, xỉ

Liên quan đến việc Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chuyển giao vận chuyển chất thải tro, xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương gây bụi, tại cuộc họp ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu từ 0h ngày 6/9, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải dừng ngay việc chuyển giao chất thải tro, xỉ ra khỏi nhà máy bằng cả đường bộ và đường thủy.

Tại buổi làm việc với Sở TN&MT Hải Dương cùng các cơ quan chức năng ngày 7/9, Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương khẳng định đã dừng hoạt động chuyển giao tro xỉ cho các bên tiêu thụ từ ngày 6/9.

Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả cũng khẳng định, từ ngày 2/9, công ty đã dừng hoạt động tiếp nhận tro, xỉ từ Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương và đang phối hợp thực hiện các giải pháp khắc phục. Công ty này cam kết chỉ hoạt động trở lại sau khi đã thực hiện đầy đủ các giải pháp và được cơ quan nhà nước kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện và cho phép hoạt động trở lại.

Công ty Cổ phần Đông Hải 27/7 khẳng định đã dừng hoạt động vận chuyển tro, xỉ đi tiêu thụ từ ngày 6/9.

Đại diện Công ty Cổ phần Đông Hải 27/7 cho biết, qua rà soát các quá trình vận hành bãi xỉ thải và hoạt động tiêu thụ tro, xỉ, vị trí có nguy cơ phát tán bụi chủ yếu phát sinh từ các công đoạn xả xỉ từ băng tải xuống bãi thải xỉ, hoạt động vận chuyển từ nhà máy ra bãi thải xỉ khi băng tải gặp sự cố và vận chuyển tro, xỉ đi tiêu thụ, công đoạn rót tro, xỉ từ ô tô xuống tàu thủy khi vận chuyển đường thủy.

“Thời gian qua, công ty vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp vận hành hệ thống phun nước xung quanh kết cấu trạm xả tro, xỉ từ băng tải xuống bãi thải; thực hiện tưới nước khu vực bãi thải xỉ và tuyến đường vận chuyển; thực hiện lu lèn tro, xỉ thải khi đổ tại khu vực bãi thải. Khắc phục tình trạng phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển tiêu thụ tro, xỉ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 6/9, công ty đã tiến hành thực hiện các giải pháp để giảm thiểu bụi phát sinh từ công đoạn rót tro, xỉ từ ô tô xuống tàu”, đại diện Công ty Đông Hải 27/7 cho biết.

Tại cuộc họp này, đại diện UBND thị xã Kinh Môn ghi nhận từ sau 5/9, các công ty đã tạm dừng hoạt động vận chuyển tro, xỉ đi tiêu thụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lê Ninh cho biết, ghi nhận công ty tích cực trong việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình hoạt động vận hành bãi thải xỉ và bước đầu giảm thiểu bụi.

Đại diện UBND xã Quang Thành cũng cho biết, qua công tác quản lý, ngày 1/9, Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương có thực hiện chuyển giao tro, xỉ trong nhà máy và đã xảy ra tình trạng nhân dân chặn xe. Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 5/9, đến nay chưa thấy Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương chuyển giao tro, xỉ cho các đơn vị tiêu thụ.

Lãnh đạo Sở TN&MT Hải Dương yêu cầu các công ty tiếp tục chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động chuyển giao và vận chuyển tiêu thụ tro, xỉ theo yêu cầu của UBND tỉnh Hải Dương; lập phương án khắc phục, giảm thiểu, xử lý bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển tiêu thụ tro xỉ gửi về UBND tỉnh và các bên liên quan để quản lý, giám sát. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện các giải pháp để giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển tiêu thụ tro xỉ, chỉ hoạt động trở lại sau khi đã thực hiện đầy đủ các giải pháp và được cơ quan nhà nước kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện và cho phép.

Trước đó, từ cuối tháng 7 đến nay, Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên tục phản ánh về hoạt động vận chuyển tro, xỉ từ nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đi tiêu thụ phát sinh bụi, ảnh hưởng đến môi trường.

Sau khi người dân phản ánh, Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh, yêu cầu dừng chuyển giao tro xỉ để khắc phục. Những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bí thư tỉnh, của UBND tỉnh Hải Dương, Sở TN&MT, UBND thị xã Kinh Môn được người dân đồng tình. Tuy nhiên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ và xử lý việc xây dựng trái phép mố cầu cảng trên diện tích đất quản lý của Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương và chấm dứt việc sử dụng cảng dầu để xuất tro, xỉ là không đúng quy định.

