Bụi mù mịt do tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, dân bức xúc

Vận chuyển, sang tải tro xỉ phát tán bụi mù mịt



Thời gian gần đây, người dân thôn Lâu Động, phường Quang Thành (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đã phải sống trong nỗi lo ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống khi Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương cho phép một đơn vị vận chuyển tro xỉ từ nhà máy bằng xe ô tô tải sau đó đổ xuống tàu phát tán bụi mù mịt. Cực chẳng đã, người dân đã phải làm đơn phản ánh gửi đến Báo Tri thức và Cuộc sống cũng như UBND tỉnh Hải Dương, UBND thị xã Kinh Môn, UBND phường Quang Thành và các đơn vị chức năng.

Theo đơn phản ánh của ông Đỗ Văn Ban (62 tuổi) cùng hơn chục người dân thôn Lâu Động, những người dân sinh sống cạnh Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã phải hứng chịu bụi tro xỉ khi Nhà máy gặp sự cố, phải sử dụng ô tô chở tro xỉ từ trong nhà máy ra bãi xỉ. Người dân chấp nhận vì trường hợp bất khả kháng trong quá trình hoạt động của nhà máy.

Tuy nhiên, từ ngày 1/6/2023, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương xuất bán tro xỉ cho khách hàng ngay trong silo Nhà máy gây bụi mù mịt bay lan tỏa vào khu dân cư khiến sức khỏe và vườn cây cối của người dân sinh sống gần nhà máy bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đơn vị vận chuyển sử dụng xe trọng tải lớn vận chuyển tro xỉ đi từ nhà máy qua đường công vụ tiếp giáp khu dân cư gây bụi mù mịt.

Người dân không đồng tình với việc Nhà máy bán tro xỉ cho khách hàng trong nhà máy rót xuống xe gây bụi mù mịt khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng và yêu cầu tro xỉ của Nhà máy phải được vận chuyển đúng nơi quy định về bãi chứa tro xỉ cách xa khu dân cư. Trường hợp băng tải nhà máy bị sự cố mới được chở bằng xe ô tô khi đã phun nước dập bụi.

Người dân cũng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương, các cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể, làm việc với Nhà máy để kịp thời có các giải pháp không để gây ô nhiễm môi trường quá mức cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống bình thường của các hộ dân.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Đỗ Văn Ban cho biết, người dân thôn Lâu Động theo chủ trương của Nhà nước cũng đã chấp nhận giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Tuy nhiên, khi Nhà máy vào sản xuất, có nhiều vấn đề không được hợp lý. Như việc vận chuyển tro xỉ theo quy định phải được vận chuyển bằng băng tải kín ra bãi xỉ, qua xử lý mới được khai thác.

“Thời gian gần đây Nhà máy trực tiếp cho phép đổ tro xỉ xuống xe tải ngay trong nhà máy gây bụi. Quá trình vận chuyển ra tàu sang tải tiếp tục gây bụi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có thời điểm họ vận chuyển tro xỉ vào ban ngày nhưng khi người dân phản ánh, họ chuyển sang vận chuyển vào ban đêm. Nhà máy vào hoạt động sản xuất, người dân đã không có công ăn việc làm, bây giờ còn gây bụi tro xỉ ảnh hưởng môi trường khiến người dân lo lắng buộc phải làm đơn để các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh”, ông Ban nói.

Các cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết, khi nhận được phản ánh của người dân, Sở đã giao cho ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở xuống kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở TNMT Hải Dương Đỗ Tiến Dũng cho biết, ngày 31/7, ông đã họp, thống nhất liên ngành và UBND thị xã Kinh Môn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương về việc phải xây dựng kế hoạch, đưa ra biện pháp khi vận chuyển tro xỉ từ nhà máy đổ từ xe tải xuống tàu và gửi về Sở TNMT để giám sát, theo dõi.

Ông Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch UBND phường Quang Thành (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, UBND phường cũng đã nhận được đơn của người dân phản ánh. UBND Thị xã Kinh Môn và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương cũng đã kiểm tra, làm việc với Nhà máy về nội dung phản ánh trên.

“Các cơ quan chức năng yêu cầu Nhà máy phải khắc phục tất cả những vấn đề liên quan đến bụi do tro xỉ. Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ký hợp đồng với một số đơn vị xử lý tro xỉ. Trong đó, thời gian qua một đơn vị vận chuyển từ silo nhà máy ra ngoài sông sang tải xuống tàu. Khi đường băng tải hỏng, xe phải chạy qua đường công vụ gần nhà dân khiến người dân phản ứng”, ông Nhặn nói.

Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương từng bị phạt nặng

Ngày 5/4/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 579 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương trụ sở tại thôn Thái Mông (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) mức phạt tiền 210 triệu đồng. Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương cũng buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất, cụ thể nộp hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương.

Công ty Điện lực JAKS Hải Dương bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (đã được quy hoạch bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, đã nộp tiền khôi phục trồng rừng) tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, từ ngày 30/3/2019, Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương đã quản lý, sử dụng 157.305m2 đất rừng phòng hộ nằm trên địa bàn 02 xã Lê Ninh và Quang Thành, thị xã Kinh Môn (nằm trong quy hoạch bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương) nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ), UBND tỉnh Hải Dương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương như trên. Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương cũng bị buộc thực hiện tiếp thủ tục thuê đất theo quy định.

Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương là chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Nhà máy có 2 tổ máy phát điện được đưa vào hoạt động phát điện thương mại với công suất phát điện 1120MW, sử dụng nguyên liệu đốt là than.