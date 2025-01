Dinh thự bà chủ Tập đoàn Thiên Minh Đức sau khi bị khám xét

Nhà của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu với hai gam màu chủ đạo là trắng và vàng đất, được bao quanh bởi hệ thống tường rào chắc chắn nằm ở số nhà 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An). Bà Chu Thị Thành là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của một số công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, CTCP Trung Long,... Ngoài ra còn được biết đến là bà trùm xăng dầu khét tiếng ở Nghệ An. Trước đó, vào khoảng 10h30 trưa ngày 3/1, theo ghi nhận của phóng viên Tri thức và Cuộc sống, lực lượng công an cùng nhiều xe công vụ đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An). Sáng nay, có dịp ghé quán nước chè ở đường Ngô Đức Kế, gần nhà bà Chu Thị Thành, anh N.T.H. cho biết, bà Thành thường đi công tác, chỉ có chồng bà và các cháu là hay ở nhà. Hôm qua đang ngồi uống nước ở đây, anh H. thấy Công an cùng nhiều xe ô tô biển xanh đậu trước nhà. Cũng chỉ biết là khám nhà chứ không biết lý do vì sao. Theo chị Hương, phường Vinh Tân , TP Vinh (Nghệ An), sau khi bị khám xét, nhà bà Chu Thị Thành luôn đóng cửa. Khám xét khoảng vài tiếng thì lực lượng chức năng rời đi, nhà không bị niêm phong. Buổi tối vẫn sáng đèn và có người sinh hoạt trong nhà. Trụ sở CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức nằm trong khuôn viên Dự án Công viên trung tâm TP Vinh do Công ty CP Trung Long làm chủ đầu tư (là công ty con của Thiên Minh Đức). Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển... Lực lượng Công an có mặt tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở số 2, đường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) để tổ chức khám xét và thu thập tài liệu vào đầu giờ chiều đến đêm cùng ngày 3/1. Thời gian gần đây, trụ sở làm việc của Tập đoàn Thiên Minh Đức thường vắng lặng, các phòng làm việc không hề có người, "cửa chốt, then cài" không còn cảnh người ra vào công ty tấp nập như trước. >>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng công an đang khám xét nhà riêng của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức:



