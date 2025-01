Sản phụ sinh con trên xe ô tô bộ đội biên phòng

Ngày 4/1, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao (BĐBP Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ cho một sản phụ đi tới bệnh viện để sinh. Tuy nhiên khi đang trên đường di chuyển từ Thôn Pa Ling, xã A Vao, ĐaKrông ra trung y tế cơ sở 2 Tà Rụt, huyện ĐaKrông thì sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên xe của đơn vị.

Ca sinh con hi hữu thành công ngay trên xe người lính biên phòng

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30’ sáng ngày 4/1 người thân gia đình sản phụ Hồ Thị Léc (sinh 1984, trú tại Thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện ĐaKrông) đến trạm Quân dân y – Đồn Biên phòng A Vao nhờ hỗ trợ. Nhận được tin báo, Thiếu tá Trần Minh Vũ, nhân viên trạm quân y đã kịp thời đến nhà thăm khám. Qua thăm khám, thấy được tình hình cổ tử cung sản phụ mở 6cm, sức khoẻ yếu, khó sinh, đầu thai nhi đã xuống thấp.

Tại điều kiện trạm không đủ cơ sở vật chất, kèm theo sức khoẻ của sản phụ yếu nên đồng chí Vũ đã yêu cầu người nhà vận chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Vì địa hình hiểm trở, cách xa trung tâm y tế và phương tiện đi lại khó khăn, đồn Biên phòng A Vao đã huy động xe của đơn vị chở sản phụ lên tuyến trên. Đồng thời đơn vị đã chủ động liên hệ cho cán bộ y tế xã A Vao cơ động vào để hổ trợ dọc đường.

Chiếc xe ô tô của Đồn biên phòng A Vao giúp sản phụ sinh an toàn ngay trên đường di chuyển.

Tuy nhiên khi di chuyển cách trung tâm y tế cơ sở 2 Tà Rụt khoảng 17 km, thì sản phụ chuyển dạ, có dấu hiệu sinh ngay trên xe. Lúc này không có ai ở gần, cán bộ y tế xã A Vao vào chưa kịp nên Đại uý QNCN Lê Văn Thắng - nhân viên lái xe đơn vị cùng chồng của sản phụ đã hỗ trợ cho sinh.

Quá trình sinh an toàn, cháu gái được 3,5 kg, tình hình sức khoẻ của mẹ và cháu ổn định. Ca sinh hi hữu an toàn ngay trên chuyến xe của người lính biên phòng Quảng Trị là niềm vui chung của gia đình sản phụ và cán bộ Đồn biên phòng A Vao trong những ngày đầu năm mới dương lịch.