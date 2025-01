“Bị đánh nhập viện vì quay clip vi phạm giao thông” là tin giả

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin "bị đánh nhập viện vì quay clip vi phạm giao thông để tố giác đến CSGT", kèm theo hình ảnh người đàn ông mặt đầy thương tích. Hình ảnh này được đính kèm logo “Báo Tuổi trẻ”.

Hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân khi các thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT trên mạng xã hội được lan truyền.

Hình ảnh giả mạo báo Tuổi trẻ.

Ngày 4/1, Báo Tuổi trẻ phát đi thông tin khẳng định, đây là hình ảnh giả mạo báo Tuổi Trẻ. Báo này không phát bản tin nào liên quan nội dung này trên tất cả nền tảng của báo.

Cùng ngày, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng khẳng định, những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT trên mạng xã hội thời gian gần đây là không chính xác.

Theo Cục CSGT, Nghị định 176/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025 cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về TTATGT. Mức chi cho nội dung này là không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Theo đó, việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân để xác minh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT đường bộ đã được thực hiện trong thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm từ thông tin, hình ảnh do quần chúng nhân dân, các tổ chức cung cấp. Về đầu mối tiếp nhận, mới đây nhất, thông tư 73/2024 của Bộ Công an có nêu nội dung này.

Đơn vị CSGT có trách nhiệm thông báo công khai: Địa điểm, địa chỉ bưu chính, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ chức biết cung cấp thông tin. Đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, thu thập dữ liệu của cá nhân, tổ chức cung cấp.

Đơn vị CSGT thực hiện tiếp nhận, thu thập dữ liệu gồm: Cục CSGT; Phòng CSGT; Đội CSGT trật tự thuộc công an cấp quận/huyện. Ngoài ra, người dân cũng có thể cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm thông cài đặt, sử dụng VneTraffic do Bộ Công an phát triển.

Theo Thông tư 73/2024, quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu (thông tin, hình ảnh) do cá nhân, tổ chức cung cấp, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2021. Dữ liệu thu được cần đảm bảo: Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Đối với cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung và sẽ được các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thực thi.

Do vậy, những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT trên mạng xã hội thời gian gần đây là không chính xác.

Liên quan thông tin “thanh niên thu hơn 50 triệu đồng sau một ngày tố giác vi phạm giao thông”, Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Hiện chưa có người dân nào đã được nhận tiền do cung cấp, phản ánh thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết các trang mạng xã hội và cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Con bị xử phạt, bố say xỉn đập xe tại chốt CSGT: