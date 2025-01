Bắt xe tải chở gần 35 tấn đường trắng không hóa đơn

Ngay 04/01, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở 35 tấn đường trắng không có giấy tờ hợp lệ.



Trước đó, vào khoảng 22h 25’ ngày 02/01, tại km 558+200 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã dừng và kiểm tra ô tô tải mang BKS 37H-032.65 do anh Hồ X.Q. (SN 1989, thường trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Đường trắng không hóa đơn, chứng từ bị bắt giữ.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có khoảng 700 bao bì màu trắng, có chữ và nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng khoảng 35 tấn.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận, số bao bì này là đường trắng nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao cho Công an huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định của pháp luật.