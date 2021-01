Nhân viên bán sách hiếp dâm bé gái 7 tuổi bị khởi tố

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại phường Đề Thám, TP Thái Bình) bị Công an TP Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi.

Sáng 13/1, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú số nhà 01B, ngõ 46, phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Trước đó, Công an TP Thái Bình nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Kim Y. (SN 1987, trú tại TP Thái Bình) về việc con gái mình là cháu Lưu Thị Ngọc L. (sinh ngày 17/10/2014) bị xâm hại tình dục.

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 10h ngày 2/1 chị Y. có đưa cháu L. đến nhà bạn là Hoàng Thị T. (ở phường Đề Thám, TP Thái Bình) chơi. Đến 11h cùng ngày không thấy con gái, chị Y. đi tìm thì phát hiện L. từ nhà bà N.T.L. đi ra với quần áo xộc xệch, không cho mẹ chạm vào người.

Sau khi gặng hỏi, bé L. cho biết, bị một nam thanh niên gọi vào nhà cởi quần áo cháu ra, thực hiện hành vi đồi bại. Chỉ đến khi cháu bé hét lên nam thanh niên mới dừng lại bảo cháu đi về.

Thấy con có dấu hiệu bị xâm hại, chị T. đã làm đơn trình báo Công an phường Đề Thám và Công an TP Thái Bình đề nghị làm rõ. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo đội điều tra hình sự khẩn trương xác minh.

Danh tính nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục cháu bé sau đó được xác định là Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn là con trai bà L., hàng ngày trông coi cửa hàng sách và thiết bị trường học của gia đình.

Công an TP Thái Bình đã tạm giữ hình sự, bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đã đưa cháu bé đi khám và trưng cầu giám định y khoa làm căn cứ để xử lý.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chưa có tiền án tiền sự nhưng nghiện game online. Sau khi về nước Tuấn phụ trông coi cửa hàng sách và thiết bị trường học của gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

