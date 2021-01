Cận cảnh hầm trú ẩn của trùm trộm cắp có 4 khẩu súng

Ngày 12/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin về vụ bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy có 4 khẩu súng, theo đó, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã thành lập chuyên án và bắt giữ thành công đối tượng Luân. Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ hàng chục tượng gỗ, bàn ghế gỗ trộm cắp, 4 khẩu súng, 6 viên đạn, hơn 20 cây dao rựa, mã tấu, 270g ma túy đá, 1 bộ tóc giả đội khi đi trộm cắp. Ngoài ra, trong vườn nhà của đối tượng Luân, công an tiếp tục phát hiện có 2 hầm ngầm. Trong đó, 1 hầm đối tượng Luân cất dấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng phát hiện. Hầm còn lại, đối tượng Luân tàng trữ 176 kg pháo các loại để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Phía trước nhà, đối tượng Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa, khi có người lạ xuất hiện sẽ tìm cách lẩn trốn. Tại cơ quan công an, đối tượng Luân khai nhận do nghiện ma túy từ nhiều năm nay, để có tiền mua ma túy sử dụng, Luân thường xuyên đi trộm cắp. Khi đi, Luân mang các dụng cụ phá khóa cửa, 1 bịch ớt bột để khi có người đuổi theo sẽ ném lại. Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thêm đồng phạm của Luân là Đặng Đinh Hồng Giang (35 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột). Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, từ giữa năm 2020 đến nay, đối tượng Luân đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Riêng 4 khẩu súng, kết quả giám định có 2 khẩu có tính năng như súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao. Hiện vụ đối tượng buôn bán ma túy có 4 khẩu súng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đối tượng bán ma túy tàng trữ nhiều súng, đao, kiếm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

