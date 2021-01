Tin nóng ngày 12/1: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh: Ngày 12/1, UBND xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết em T.A., học sinh lớp 7 trường Võ Trường Toản quen biết một một thanh niên qua mạng xã hội. Sau đó, hai bên hẹn nhau và đi nhà nghỉ. Em A. mang thai nhưng gia đình không hay biết, em vẫn đi học bình thường. Khuya 3/1, em A. tự sinh một bé gái trong nhà vệ sinh. Gia đình phát hiện và đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế chăm sóc. Bé sơ sinh bị bỏ lại kèm lá thư của người mẹ bên quốc lộ giữa đêm lạnh: Tối 11/1, Công an xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An nhận tin báo về việc có 1 bé sơ sinh bị bỏ lại bên lề quốc lộ 46C, đoạn qua dốc đồi thông thuộc xóm 5, xã Thanh Lâm. Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng khoảng 3,5kg được để trong một chiếc làn... và 1 bức thư với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình không nuôi được cháu, nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nhờ nuôi hộ". Bắt đối tượng trói chủ nhà cướp tài sản giữa ban ngày: Trưa 9/1, chị Đinh Thị Thu Th. (SN 1996; ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đang làm việc tại nhà thì bị Đặng Đình Tuấn (SN 1983, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) đột nhập nhà. Tuấn dùng dao bầu khống chế, trói tay chân, bịt miệng chị Th. và cướp hơn 17 triệu đồng, 1 sợ dây chuyền vàng... rồi tẩu thoát. Hôm nay, Công an huyện Đắk Mil cho biết đang tạm giữ Tuấn điều tra về hành vi cướp tài sản. Yêu vợ bạn, bị đâm suýt mất mạng: Biết bạn có quan hệ tình cảm với vợ mình, Nguyễn Thanh Sang (40 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã yêu cầu 2 người chấm dứt mối quan hệ. Nhưng khi bắt gặp 2 người đi với nhau, Sang nảy sinh ghen tuông đã đâm nhân tình của vợ suýt mất mạng. Hôm nay, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Sang 14 năm tù về tội "Giết người". Trộm xe máy mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy: Ngày 1/1, Hoàng Văn Triệu (SN 1995) chở Vy Văn Ký (SN 1997, cùng trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đi mua ma túy khi đến khu vực xã Hải Yến, huyện Cao Lộc phát hiện 1 chiếc xe máy đang cắm chìa khóa nên đã ăn trộm rồi mang lên TP Lạng Sơn bán lấy 2 triệu rồi mua ma túy sử dụng sau đó 2 đối tượng này đã bị bắt giữ. Hôm nay, Công an huyện Cao Lộc đã khởi tố 2 đối tượng này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cái kết cho kẻ sát hại vợ bằng chiếc đục: Ngày 6/8/2020, hai vợ chồng Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ con trai không phải là con ruột mình. Bà Trịnh Thị Thu N. (SN 1981, cùng trú địa chỉ trên) bị Mạnh dùng chiếc đục đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Mạnh tù chung thân về hành vi giết người. Va chạm với xe container, nữ sinh đi xe đạp điện tử vong: Khoảng 13h45 ngày 12/1 tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng chiếc xe đầu kéo di chuyển theo hướng từ Đồ Sơn về Cầu Rào (Hải Phòng) thì va chạm với xe máy điện do em Nguyễn Khánh V. (SN 2004, trú Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã làm nữ sinh tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đột nhập nhà vệ sinh, dâm ô nữ sinh lớp 9 rồi quay video. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

