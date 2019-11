Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái: Lắp camera ở trung tâm, có “trừ” được dê xồm?

Vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô hàng loạt bé gái dưới 16 tuổi ở trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM đang khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian gần đây, nhất là trong bối cảnh liên tiếp xảy ra những vụ dâm ô sàm sỡ các bé gái.



Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM bị cáo buộc đã sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái tại trung tâm, thậm chí còn yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình. Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ soạng vùng kín của các bé gái.

Hiện ông Dũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông này.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng.

Tuy nhiên, trước sự việc ông Dũng, một cán bộ phòng hồ sơ lại có thể lợi dụng sơ hở trong quản lý tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM đã dâm ô các bé gái trong thời gian dài mà không được phát hiện qua công tác giám sát, kiểm tra mà lại từ báo chí khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Làm sao bảo vệ an toàn, phát hiện “dê xồm” tại Trung tâm hỗ trợ xã hội này.

Có ý kiến cho rằng, lắp đặt camera giám sát tại Trung tâm hỗ trợ xã hội và nhiều trung tâm bảo trợ xã hội khác để kịp thời phát hiện xử lý, thậm chí ngăn ngừa các đối tượng sàm sỡ, dâm ô các bé gái, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, liệu camera có phát huy được hiệu quả?

Trao đổi với PV Kiến Thức, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho rằng, việc lắp camera tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM và các trung tâm khác là cần thiết sau vụ việc gây bức xúc dư luận khi một cán bộ tại trung tâm này dâm ô hàng loạt bé gái trong suốt thời gian dài.

“Hiện nay, nhiều nơi đã lắp camera như trường học, bệnh viện, đường sá nên việc các Trung tâm hỗ trợ xã hội, bảo trợ xã hội lắp camera là cần thiết để giám sát quản lý và phát hiện những đối tượng có hành vi đồi bại. Lẽ ra việc này phải được thực hiện từ lâu chứ không phải khi xảy ra sự việc mới làm”, bà Lê Thị Túy cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho rằng, việc lắp camera chỉ là một giải pháp, quan trọng nhất vẫn là công tác giám sát cán bộ tại Trung tâm này có vấn đề lớn.

“Tại sao một cán bộ dâm ô hàng loạt bé gái trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện? Nếu không có sự tố cáo của các bé gái, không có dư luận mạnh mẽ như thế thì vụ việc có lẽ chìm trong bóng tối mãi và tiếp tục sẽ có những bé gái là nạn nhân của đối tượng này”, chuyên gia Lê Thị Túy cho biết.

Qua sự việc này, chuyên gia Túy cho rằng, có thể thấy một thực trạng, nhiều trung tâm, người ta không quan tâm, trẻ em cơ nhỡ thì cứ dồn vào đấy là coi như xong việc. Bởi tại trung tâm có một cán bộ biến thái như thế, nhiều lần xâm hại, dâm ô các bé gái trong thời gian dài như thế mà không phát hiện ra.

Đồng thời đặt ra vấn đề các cơ quan quản lý đã quan tâm đúng mức chưa, quan tâm như thế nào đến các Trung tâm bảo trợ xã hội từ ăn uống, chữa bệnh đến bảo vệ thân thể các đối tượng ở các trung tâm. Bởi sau vụ cán bộ dâm ô này, hồi chuông báo động mới rung lên.

“Tôi cho rằng lắp camera chỉ ra phần nhỏ thôi còn các cơ quan quản lý phải kiểm tra mọi mặt đi, kiểm tra tất cả các trung tâm khác đi, cần có nhiều biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ các cán bộ tại các trung tâm mà họ có biểu hiện không bình thường khi tiếp xúc với các bé gái, người tàn tật, người tâm thần”, bà Túy nói.

Vụ việc cán bộ Trung tâm dâm ô hàng loạt các bé gái cho thấy rất nhiều lỗ hổng, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ tại các Trung tâm này.

“Camera chỉ là một phần thôi. Lắp camera mà không quan tâm, không chấn chỉnh, không cử cán bộ tốt vào đây làm việc, không giám sát quản lý chặt chẽ thì cũng không hiệu quả, không có tác dụng gì. Bởi khi họ đã biến thái thì họ sẽ dùng mọi cách để thỏa mãn bản thân như thực hiện ở góc khuất nơi camera không ghi nhận được chẳng hạn”, chuyên gia Lê Thị Túy cho hay.

Do vậy, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho rằng, hiện quy định pháp luật quy định các hành vi dâm ô rất rõ ràng. Ngoài việc xử lý nghiêm cán bộ dâm ô tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM cần tăng cường công tác quản lý, giám sát để ngăn ngừa chứ không chỉ lắp camera rồi xem nhẹ thì sẽ không phát huy được hiệu quả.