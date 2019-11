Ông lớn doanh nghiệp nào hỗ trợ chi phí hồi hương 39 người Việt tử vong ở Anh?

Bên hành lang Quốc hội ngày 21/11, trao đổi với báo chí về chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn xác nhận đã có một số doanh nghiệp lên tiếng nhận hỗ trợ việc này. trước mắt Chính phủ quyết định sẽ ứng ra kinh phí trước để hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa thi hài người thân về nước một cách an toàn, sớm nhất có thể.



Việc có doanh nghiệp muốn tài trợ kinh phí đưa thi hài các nạn nhân về, ông Sơn cho biết, nếu có, doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các gia đình để giải quyết việc hoàn trả kinh phí cho Chính phủ.

Dư luận đặt ra câu hỏi, doanh nghiệp đã từng lên tiếng muốn tài trợ kinh phí đưa thi hài của các nạn nhân về nước?

Hiện Việt Nam có đến 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó một số doanh nghiệp lớn hiện nay là Tập đoàn Vingroup, Sungroup, BRG, TNR, Mường Thanh, Him Lam, Thaco, Hyndai Thành Công, Viettel... Không chỉ đóng góp phát triển kinh tế cho đất nước, các doanh nghiệp lớn kể trên đều có tiếng về làm thiện nguyện để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho xã hội, cho hàng triệu người dân.

Container nơi phát hiện vụ việc.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup nhiều năm qua được biết đến là doanh nghiệp làm việc thiện, giúp đỡ bao mảnh đời số phận thiếu may mắn với số kinh phí khổng lồ trong suốt nhiều năm qua. Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay đã chia sẻ giúp đỡ cộng đồng với số tiền lên đến gần 5,5 nghìn tỷ đồng.

Dù là một doanh nghiệp kín tiếng trong việc làm từ thiện nhưng nhiều năm qua, Tập đoàn Sungroup đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo nhiều công ăn việc làm, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Tập đoàn BRG không chỉ biết đến là một doanh nghiệp phát triển gắn liền với Golf, mà còn là doanh nghiệp mang đến những giá trị nhân ái đầy ý nghĩa khi tổ chức những giải Golf từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với số tiền thiện nguyện tương đối lớn.

Để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, Tập đoàn Mường Thanh đã thành lập Quỹ từ Thiện Tập đoàn Mường Thanh hàng ngày song hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động phối hợp với Quỹ từ thiện của Mường Thanh được chú trọng xây trường học ở vùng sâu vùng xa, xây trường trạm y tế...như tỉnh Điện Biên, Lai châu...

Nhắc đến những doanh nghiệp làm từ thiện ở Việt Nam không thể không nhắc đến Tập đoàn Him Lam. Từ những năm 2013, Tập đoàn Him Lam đã được biết đến là doanh nghiệp làm từ thiện lớn nhất Việt Nam với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là xây trường học trên khắp Việt Nam.

Trong khi đó, Thaco được biết đến là doanh nghiệp đóng góp nhiều cho hoạt động từ thiện. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như hiến máu nhân đạo hơn 2.000 đơn vị máu mỗi năm; giúp đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua bão lũ trong năm 2017 với số tiền 3,5 tỷ đồng; tặng quỹ “Vì người nghèo” hàng năm khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty tài trợ 15 tỷ đồng cho các hoạt động về an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, như giải “Vô lăng vàng” góp phần tuyên truyền về an toàn giao thông đến cộng đồng; học bổng “Vượt khó vì tương lai” hàng năm của tỉnh Đồng Nai; tài trợ 200 tỷ đồng cho quỹ “Quốc gia khởi nghiệp”, đóng góp, hỗ trợ các hoạt động thể thao, tặng quà cho người nghèo đón tết...

10 năm qua, Tập đoàn Viettel gắn liền với chương trình mổ tim nhân đạo "Trái tim cho em". Trong thời gian từ đó đến nay, chương trình đã khám miễn phí, phát hiện sớm cho hơn 100.000 ca bệnh nhi mắc bệnh tim, trực tiếp hỗ trợ phẫu thuật cho 4.500 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn này còn được biết đến với chương trình học bổng "Vì em hiếu học" của Viettel và 3 cơ quan khác thực hiện từ năm 2014 với tổng kinh phí lên tới 260 tỷ đồng, được triển khai xuống tận cấp xã, giúp các em nhỏ hiếu học dù ở đâu cũng được quan tâm, động viên kịp thời.

Mỗi năm, hàng chục nghìn em nhỏ ở 2.331 xã nghèo được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng được quy thành hiện vật (đồng phục mới, đồ dùng học tập, bộ sách giáo khoa hay chiếc xe đạp tiếp sức cho đôi chân đến trường…) trở thành động lực thắp sáng giấc mơ hiếu học của các em bé nghèo.

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel đã trao tặng 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo khu vực biên giới phía Bắc và Tây Bắc.

Hyundai Thành Công được biết đến với dự án “Ngôi trường mơ ước” xây dựng nhiều điểm trường giúp thầy trò các vùng khó khăn bớt gian nan trên con đường chinh phục con chữ.

Trên đây chỉ là một số doanh nghiệp trong hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang ngày ngày hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, những doanh nghiệp từng lên tiếng hỗ trợ chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước hiện nay vẫn là ẩn số.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/11, phóng viên nêu câu hỏi về việc Chính phủ Anh hỗ trợ gì trong việc đưa thi hài 39 nạn nhân chết trong container về Việt Nam ? Trả lời câu hỏi trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía Anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính, kinh phí đưa thi hài nạn nhân về nước".

Trước đó, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, chi phí để mang lọ tro từ Anh về đến sân bay Nội Bài (không bao gồm chi phí đưa về quê) tại Anh là 1.170 bảng/trường hợp (tiếp nhận thi thể mang đi hỏa táng, vận chuyển ra sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 200 bảng/lọ tro (50% so với giá thị trường). Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 1.370 bảng Anh/lọ tro (tương đương 41,1 triệu đồng).

Trong khi đó, với chi phí để mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam tại Anh gồm 990 bảng (nhận thi hài mang đi đóng quan tài kẽm, vận chuyển đến sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 1.218 bảng (50% so với giá thị trường). Tổng chi phí đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 2.208 bảng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triệu đồng).

Trước đó, ngày 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Ngày 7/11, thông tin từ Bộ Công an Việt Nam xác nhận, 39 nạn nhân thiệt mạng đều người Việt Nam.

Mời độc giả xem video Khi nào đưa 39 thi thể tại Anh về nước?