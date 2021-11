Nguyên nhân cụ bà rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội

Ngày 25/11, vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định người phụ nữ rơi từ tầng 23 xuống đất tử vong có thể là do tự tử.

Được biết, nạn nhân năm nay 76 tuổi, sống cùng chồng 83 tuổi ở tầng 23. Hai vợ chồng cao tuổi ở với nhau và nạn nhân thường xuyên ốm đau, bệnh tật, người chồng phải chăm sóc nhiều năm nay.