Bé gái rơi chung cư tử vong: Mảnh để lại giấy viết gì?

Sáng 4/8, nhiều giờ sau vụ việc bé gái Q.A (12 tuổi, ở tầng 12, chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội rơi xuống khu vực giếng trời tầng 3 tử vong nhiều người thân và người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an đã đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong chiều ngay, người thân sẽ làm lễ tang đưa tiễn Q.A về quê nhà ở tỉnh Hà Nam để an táng. Nhiều người dân ở cùng tầng cho biết, khi nghe tin Q.A. tử vong ai ai cũng rất ngỡ ngàng, xót xa. "Đêm qua tôi lên mạng xã hội thì thấy trên nhóm cộng đồng cư dân Linh Đàm đăng thông tin này. Người thân cũng gọi điện đến cho tôi hỏi tình hình. Lúc này tôi cố nhớ trong đầu xem các cháu nhỏ trong tầng mình là ai nhưng không nghĩ ra cháu bé này. Gia đình cháu chuyển đến đây từ lâu nhưng mọi người cũng ít gặp hay giao tiếp. Cháu mất không chỉ người thân mà chúng tôi cũng thấy đau lòng" - một cư dân cùng tầng nói. Sáng nay, nhiều người thân được chia ra lo hậu sự cho cháu tại nhà tang lễ, có người ở nhà chuẩn bị đồ lễ. Một người chú rể của Q.A. chia sẻ, bố mẹ cháu đã ly hôn từ vài năm nay. Q.A sống với mẹ và bố dượng, người cha ruột sống cách đó không xa. "Nghe tin cháu tử vong vợ chồng tôi như thất thần vội chạy sang từ đêm qua. Tôi nghe mẹ cháu kể lại tối Q.A. vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Mấy ngày nay có người chị của nhà người bác ở đây chơi với Q.A. Tối qua, cháu vào phòng đóng cửa lại mọi người tưởng đi ngủ. Khi có người lên gõ cửa hỏi nhà có trẻ con không, chị tôi vẫn đáp "nhà không có trẻ nhỏ" - chú rể của Q.A cho biết. Khi xem hình ảnh thì mới nhận ra đúng đó là cháu, người chú rể đau lòng nhớ lại. Khi người thân vào phòng phát hiện tại đây có mảnh giấy Q.A để lại với nội dung ngắn gọn: "Tạm biệt, tôi đi nhé". Nhiều người thân vẫn chưa hiểu tại sao cháu bé 12 tuổi lại xảy ra cơ sự này. "Bố đẻ cháu không ở đây nên muốn sau khi con mất cơ quan công an vào cuộc khám nghiệm tử thi để khách quan. Tôi nghĩ có thể do bố mẹ ly hôn, con một mình biểu hiện trầm cảm nhẹ, nếu không để ý cũng khó phát hiện được" - người thân chia sẻ thêm. Trước đó, vụ bé gái rơi từ tầng cao chung cư tử vong xảy ra khoảng 22h đêm ngày 3/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B. Khi mọi người ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong. Đến 1h sáng ngày 4/8 lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn theo yêu cầu của gia đình. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

