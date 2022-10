Nghi phạm sát hại bạn gái tại tiệm spa đã qua cơn nguy kịch

Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên sát hại cô gái trong tiệm spa ở Hải Dương, trưa ngày 11/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh nhân Phan Trung Hòa (sinh năm 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được phẫu thuật xong và hiện các chỉ số đều ổn định, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.



Sau khi dùng dao sát hại bạn gái tại tiệm spa tại xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) tối 10/10, Phan Trung Hòa đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Các bác sĩ ca trực đã phẫu thuật xử lý vết thương tại vùng bụng và vùng cổ. Hiện nghi phạm Hòa đã được chuyển về hồi sức và có thể cai máy thở trong hôm nay ngày 11/10.

Anh spa nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 10/10, tại tiệm Anh spa ngã tư Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Phan Trung Hòa đã dùng dao đâm cô gái tên L.T.N. (sinh năm 1996, xã Chiềng Eng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) khiến N tử vong. Sau đó, Hòa tiếp tục dùng đâm vào bụng mình tự sát nhưng không chết.

Trước khi xảy ra vụ việc, người dân nghe thấy tiếng cãi vã giữa Hòa và chị N, sau đó Hòa đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên. Khi người dân đến cô gái đã tử vong, Hòa bị thương tích nặng được người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án, khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nghi phạm thời điểm sau khi sát hại bạn gái.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo tìm hiểu, Hòa và nạn nhân N có quan hệ tình cảm yêu đương. Trên trang cá nhân, Hòa đăng nhiều ảnh chụp với bạn gái. Nghi phạm cũng đã về quê bạn gái chơi.

Nghi phạm đăng tải nhiều hình ảnh thân mật với nạn nhân.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, N mới về tiệm spa tại xã Nguyên Giáp học nghề. Tối xảy ra sự việc, Hòa đến tìm cô gái rồi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và xảy ra sự việc trên.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

