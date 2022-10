Danh tính nghi phạm sát hại cô gái trong tiệm spa ở Hải Dương

Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên sát hại cô gái trong tiệm spa ở Hải Dương, sáng 11/10, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra theo thẩm quyền.



Danh tính nghi phạm được xác định là Phan Trung Hoà (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân là L.T. N ( SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La).

Hiện trường vụ án.

Khoảng 20h tối ngày 10/10, tại tiệm spa ngã tư Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Phan Trung Hòa đã dùng dao đâm cô gái tên N tử vong. Sau đó, Hòa tiếp tục đâm vào bụng mình tự sát nhưng không chết.

Trước khi xảy ra vụ việc, người dân nghe thấy tiếng cãi vã giữa Hòa và chị N, sau đó Hòa đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên. Khi người dân đến cô gái đã tử vong, Hòa bị thương tích nặng được người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án, khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nhiều người dân quan tâm sự việc.

Thông tin từ người dân cho biết, Hòa và cô gái N có quan hệ tình cảm. N mới về tiệm spa học nghề. Tối xảy ra sự việc, Hòa đến tìm cô gái rồi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

