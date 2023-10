Nghệ An: Bắt đối tượng nguy hiểm bị truy nã sau 17 năm lẩn trốn

Ngày 19/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thị xã Hoàng Mai vừa tiến hành bắt giữ thành công Vừ Nênh Chư - đối tượng truy nã nguy hiểm sau 17 năm lẩn trốn.

Đối tượng Vừ Nênh Chư.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 9/2023, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được thông tin đối tượng Vừ Nênh Chư (sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bị Công an huyện Kỳ Sơn truy nã theo Quyết định số 06 ngày 24/9/2006 về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”) hiện đang lẩn trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào).

Đây là đối tượng nguy hiểm, đã lẩn trốn nhiều năm và thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt, làm việc nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt. Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Hoàng Mai đã lập tổ công tác phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp sang địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào) để xác minh thông tin đối tượng.

Đến khoảng 23h ngày 10/10/2023, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà dân ở bản Noọng Pong, huyện Khăm Cợt, tổ công tác đã áp sát và khống chế, khiến đối tượng không kịp tẩu thoát. Sau khi bắt giữ thành công Vừ Nênh Chư, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã áp giải đối tượng về địa bàn thị xã Hoàng Mai, tiến hành tạm giữ, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao cho Công an huyện Kỳ Sơn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.