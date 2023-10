Hai kẻ trộm chó bị ô tô đâm và loạt kết bi hài của “cẩu tặc“

Ô tô ủi văng hai tên trộm chó cùng xe máy ở TP HCM: Ngày 18/10, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ô tô ủi văng hai tên trộm chó cùng xe máy thu hút nhiều chia sẻ, bình luận. Theo nội dung clip, 2 thanh niên đi xe máy chở theo bao tải đựng chó, dừng sát vỉa hè. Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, cầm theo một con chó rồi dùng chân đạp lên phần lưng con vật, nhét vào bao tải. Khi vừa xong thao tác, nam thanh niên đi vòng ra sau để di chuyển lên vỉa hè thì lập tức một ô tô từ phía sau lao tới... Cú tông khiến 2 thanh niên cùng xe máy văng về trước, bao tải đựng chó rớt xuống đường. Cả hai thanh niên bỏ lại xe máy, bao tải đựng chó và nhiều dụng cụ chích điện rồi chạy bộ thoát thân. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 18/10, tại hẻm đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera tại khu vực để xác minh, làm rõ vụ việc. Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ 2 tấn chó ở Nghệ An: Ngày 9/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án, bắt nhiều đối tượng trong ổ nhóm trộm chó liên huyện. Cơ quan công an xác định 2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm chó là Hoàng Đức Thuận, Nguyễn Thị Lan (cùng trú tại huyện Quỳ Hợp). Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 5/2023 đến nay ổ nhóm này đã trộm và tiêu thụ hơn 2 tấn chó trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ và thị xã Thái Hoà… Triệt phá ổ nhóm trộm 3 tấn chó: Chiều 13/12/2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá 1 nhóm trộm chó chuyên nghiệp, liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng trộm chó bị bắt gồm: Lưu Văn Đỏ (SN 1981), Lương Minh Quân (SN 2011, cùng trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Nhật Thanh (SN 1998, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Nhóm đối tượng do Đỏ cầm đầu đã chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ như: dao rựa, súng bắn điện, ớt bột, rồi đến các địa bàn thuộc tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng để trộm cắp chó mang đi tiêu thụ. Các đối tượng sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện, truy bắt. Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10 đến nay, nhóm của Đỏ đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn 2 tỉnh trên, với khối lượng khoảng 3 tấn. Khởi tố cựu giám đốc lái ô tô bắt trộm 38 con chó: Ngày 16/11/2022, Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Bá Phát (33 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Ngô Bá Phát (từng là Giám đốc công ty may B.P. ở huyện Duy Xuyên) điều khiển ô tô BKS 92A-247.40 chở tang vật là 38 con chó do nhóm này vừa bắt trộm cùng một bộ dụng cụ kích điện để bắt chó. Bắt giữ 9 thanh niên trộm chó liên huyện: Ngày 18/10/2022, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 9 thanh niên trộm cắp chó liên huyện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8-10/2022 đã thực hiện khoảng 12 vụ trộm chó trên địa bàn. Các đối tượng lợi dụng thời điểm sau 12h đêm, dùng xe máy không gắn biển số và đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, khảo sát tình hình trong các tuyến đường liên thôn, liên xã, phường, thị trấn trong vùng tìm kiếm mục tiêu rồi sử dụng cần câu chuyên dụng để trộm chó. Vừa trộm được chó, 2 thanh niên chạm trán Tổ công tác 151: Đêm 8/8/2022, tại chân cầu Phú Lương cũ thuộc địa phận phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Tổ công tác 151 Công an TP Hải Dương phát hiện 2 đối tượng trên đi trên xe mô tô BKS 34N1- 04452 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có bộ dụng cụ trộm chó (gồm 1 bình xịt hơi cay, 1 dao phóng lợn, 1 bộ dây kích điện) và 1 con chó đựng trong bao tải. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, đây là con chó vừa trộm được, các dụng cụ trên mang theo để trộm chó. Bị truy đuổi, hai đối tượng trộm chó lao xuống kênh, một người chết: Ngày 7/9/2021, Công an TP HCM đã tìm thấy nạn nhân mất tích trên kênh Liên vùng Trung ương, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Bước đầu xác định, sáng cùng ngày, người dân phát hiện 3 đối tượng trộm chó nên tổ chức truy đuổi đến kênh Liên vùng Trung ương. Tại đây, một đối tượng bị người dân bắt giữ. Hai người nhảy xuống kênh nhưng không may mất tích một người và đối tượng còn lại chạy thoát. Trộm chó bị đánh chết, công an lấy lời khai hơn 100 người: Ngày 13/11, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến vụ một người đàn ông bị đánh chết khi đi bắt trộm chó. Hơn 100 người liên quan đã được lấy lời khai để làm rõ vụ này. Trước đó, vào rạng sáng 29/10, Trần Văn Nam, Phạm Quang Trung (cùng ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và 2 người khác đi trên 2 xe máy cùng các dụng cụ kích điện vào làng Tơr Bang (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) để trộm chó. Họ trộm được một con thì bị dân làng phát hiện tri hô, Nam cùng Trung bị bắt sau đó, còn 2 người kia tẩu thoát. Nam và Trung bị đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Tơr Bang và chịu đòn từ nhiều người. Đến 6h cùng ngày, Nam được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông nhưng đã tử vong; còn Trung bị gãy tay, đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai… >>> Xem thêm video: Thanh niên trộm túi xách, chôm luôn cả ô tô của người dân tắm biển.

