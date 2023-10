Hải Dương: Tiếp tục lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, xử lý triệt để

Công an tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh này.



Theo kế hoạch, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ trì thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra trực tiếp, đồng thời phối hợp Công an các đơn vị, địa phương phụ trách tuyến tiến hành kiểm soát, phát hiện vi phạm về nồng độ cồn, lập biên bản, tạm giữ các loại phương tiện, giấy tờ và ra các quyết định xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng tuần tra, nâng cao hiệu quả xử lý chuyên đề theo kế hoạch; phối hợp với các Tổ công tác triển khai thực hiện khi có yêu cầu; tiếp nhận các trường hợp vi phạm do các tổ công tác bàn giao xử lý theo quy định, bố trí phương tiện cẩu, kéo và kho bãi để tạm giữ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã phân công các Tổ công tác tổ chức triển khai bố trí lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ chéo tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Trong suốt thời gian triển khai, các đoàn kiểm tra, tổ công tác luôn thể hiện đúng tinh thần, phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trên cơ sở kết quả kiểm tra vi phạm sẽ tiến hành đối chiếu quy trình, kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn của từng đơn vị, địa phương để so sánh, báo cáo, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp lập chốt tiến hành kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn diễn ra từ ngày 8/10 đến hết ngày 31/12/2023.

Với quan điểm xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, hầu hết các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra.

Kết quả, sau 10 ngày triển khai, Tổ công tác đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố phát hiện 52 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 483 triệu đồng, tước 32 giấy phép lái xe.

Trước đó, 9 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện 3.655 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hơn 16,8 tỷ đồng, tăng 290 % so với cùng kỳ năm 2022.