Nam thanh niên giả danh cộng tác viên ngân hàng lừa đảo hàng chục người

Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1995, trú tại thôn Đại Lai, xã Phú Xuân, TP Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hỗ trợ mở thẻ tín dụng.

Nguyễn Văn Đông tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Thái Bình.

Đông sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng các bài quảng cáo với nội dung “Nhận mở thẻ tín dụng ngân hàng hạn mức cao” của nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để làm phí thẻ và một số khoản dịch vụ khác. Từ tháng 6/2022 đến tháng 1/2023, Nguyễn Văn Đông đã lừa đảo 20 người ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình để củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân đã từng giao dịch với đối tượng Đông qua mạng xã hội Facebook, liên hệ ngay với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình để phối hợp, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.