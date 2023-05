Bắc Giang: Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 19 tuổi mang dao chém người

Ngày 30/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Phong (SN 2004 trú tại Tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Thế Phong tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối ngày 5/5, tại khu vực ngã 7 thuộc Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thế Phong đã dùng dao nhọn và dao quắm chém trúng tay gây thương tích cho anh N.T.Q (SN 2005, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) làm anh N.T.Q bị thương bàn tay phải và đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Phong bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Thế Phong không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên kết giao, tụ tập một số thanh thiếu niên hư trên địa bàn, đi xe mô tô tốc độ cao mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Thế Phong thuộc diện đối tượng có Quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa về hành vi “ Cố ý gây thương tích ”, Quyết định của Công an huyện Tân Yên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong thời gian tới, Công an huyện Hiệp Hòa sẽ quyết liệt đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm gây thương tích, gây rối trật tự công cộng liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.