Nam sinh có điểm khối C cao nhất cả nước: “Không bao giờ ăn cơm sáng”

Nam sinh thích xem phim hình sự mơ làm công an

Suốt hai ngày nay cả thôn Bình Sơn (xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không khỏi râm ran trước sự kiện nam sinh Phan Trung Kiên có số điểm cao nhất khối C với số điểm lên đến 28,5 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, Kiên cho biết năm nay em tham dự thi khối C vào trường Luật Hà Nội và khối C03 vào trường Học viện An ninh, do phân bổ thời gian cho cả 4 môn thi nên khá áp lực đối với Kiên.

Kiên đang về thăm ông tại TP Nam Định

“Trong quá trình học ôn và thi cử bố mẹ đều ở xa nên em rất nhớ, tuy nhiên, ngày nào bố mẹ cũng gọi điện về động viên nên đã giúp em có thêm động lực để phấn đấu” – Kiên cho biết.

Kiên cho biết, em rất hạnh phúc khi điểm thi khá cao, trong đó môn Địa lý 10; Văn 9,25; Sử 9,25. Tuy nhiên, em có chút tiếc nuối khi mục tiêu môn Toán em đề ra là 7 điểm nhưng kết quả chỉ đạt 6,8 điểm. Dù vậy, điểm số môn Toán của Kiên năm nay vẫn cao hơn năm trước 0,4 điểm. Sau khi có điểm thi rất nhiều người thân, bạn bè và thầy cô giáo đã gọi điện chia vui với em.

Nói về ước mơ của mình, Phan Trung Kiên cho biết, từ nhỏ ông nội Kiên thường mở phim cảnh sát hình sự nên em rất thích làm công an, từ đó Kiên cố gắng học tập thật tốt để thi vào trường Học viện An ninh.

“Bí quyết của em để đạt điểm cao trong kỳ thi là ngay từ đầu em tự đặt ra mục tiêu để phấn đấu, và trong cuộc sống quan không bao giờ đặt mục tiêu giới hạn đối với bản thân” – Nam sinh thủ khoa khối C Kiên nói.

Kiên chia sẻ, em rất thích môn Lịch sử nên thường tìm kiếm về các tài liệu về các triều đại ở Việt Nam để đọc, liên tục 3 năm THPT em đều đạt giải cao học sinh giỏi tỉnh.

Trong kỳ thi vừa qua em gái Kiên là Phan Thị Phương Anh cũng đạt số điểm khá cao với tổng 26 điểm, Phương Anh năm nay dự thi vào trường Đại học KHXH&NV Hà Nội.

Hiện cả hai anh em của Kiên đang về TP Nam Định để thăm ông bà nội.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà cấp bốn khá nhỏ, bà Hồ Thị Hòa (65 tuổi, bà ngoại Kiên) không dấu nổi cảm xúc cho biết: “Từ hôm biết được cháu Kiên đạt điểm cao vui lắm chú ạ, không phụ công sức cháu bao năm nay kiên trì đèn sách.

Ngôi nhà của Kiên vốn ở xã Thạch Khê, tuy nhiên do bố mẹ đi làm ăn xa nên từ 6 năm nay Kiên và em gái là Phan Thị Phương Anh được đưa về gửi ở nhà bà ngoại Hồ Thị Hòa tại xã Thạch Bàn để nuôi dưỡng và học tập.

Bà Hòa nhớ lại, Kiên và Phương Anh hơn nhau chỉ 1 tuổi, thời điểm hai anh em Kiên chuyển về sống với ông bà ngoại thì Kiên lên lớp 8 còn Phương Anh lên lớp 7.

“Vợ chồng tôi hành nghề làm muối, mặc dù chỉ đủ ăn thôi nhưng do bố mẹ Kiên đi xa nên đã đưa hai cháu về nuôi từ nhiều năm nay, thỉnh thoảng bố mẹ hai cháu cũng có gửi tiền về phụ giúp tôi nuôi hai cháu” – bà Hòa nói.

Theo lời bà Hòa, đây là lần thứ 2 Kiên thi đại học, năm trước Kiên thi đạt điểm khá cao nhưng do thiếu một số tiêu chí nên không đậu. Vì thế năm nay Kiên một mình lên TP Hà Tĩnh thuê trọ học ôn để hoàn thành nguyện vọng vào trường học viện an ninh.

“Kiên lên TP Hà Tĩnh trọ học một mình còn cháu Phương Anh ở lại sống với tôi để đi học phổ thông, thỉnh thoảng Kiên lại về thăm vợ chồng tôi và em gái nó. Về được vài bữa nó lại vội vàng lên thành phố để đi học, thấy cháu vất vả thế nhiều lúc tôi thương rơi nước mắt” – bà Hòa nói.

Theo bà Hòa, Kiên rất hiền lành và thường thức suốt đêm để học bài, Kiên ăn ít cộng với việc thức khua nên người Kiên rất gầy, đặc biệt Kiên không bao giờ ăn cơm sáng.

“Hôm có điểm xong cháu Kiên gọi điện về báo cho tôi biết là cháu được 28,5 điểm còn em gái nó Phương Anh thì được 26 điểm, nghe hai cháu đều đạt điểm cảm vợ chồng tôi mừng lắm, tôi luôn mong cháu đạt được ước mơ để không phụ công cháu sách đèn bao năm qua” – bà Hòa cho hay.